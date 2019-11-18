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18 Kasım 2019, Pazartesi
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maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

, 'in 12. haftasında Stadyumu'nda ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü.

, 'in 12. haftasında 22 Kasım Cuma günü 'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların, ısınmayla başladığı belirtildi.

Kuvvet ve devamlılık çalışmasıyla süren idmanın, 5'e 2 pas oyununun ardından taktik çalışmayla sona erdiği kaydedildi.

Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 18.11.2019
  2. Güncelleme: 18.11.2019 20:35
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