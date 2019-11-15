Beşiktaş'tan forvete Jonathan Kodjia kararı

Burak Yılmaz'a alternatif yaratmak isteyen yönetimin Viktoria Plzen forması giyen Michael Krmencik'i de düşündüğü bilinirken Kodjia ismi bir adım daha öne çıkıyor. Bu sezon İngiliz ekibinde iki maçta sadece 22 dakika şans bulan tecrübeli futbolcunun sözleşmesini Haziran ayında sona erecek.

TRANSFER DÖNEMİ HAREKETLİ GEÇECEK

Yeni Asır'ın haberine göre; Aston Villa'nın bu sebeple gelebilecek teklifleri değerlendirmeye alabileceği konuşulurken devre arası transfer döneminin hayli hareketli geçmesi bekleniyor. Kodjia, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da şu ana dek 20 kez görev alırken bu süreçte toplam 12 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. 2016-2017 sezonundan bu yana Aston Villa'da görev yapan oyuncu daha önce 1 sezon da Bristol City'de oynamıştı.