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15 Kasım 2019, Cuma
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'tan forvete kararı

Beşiktaş'tan forvete Jonathan Kodjia kararı

Ocak ayında hücum bölgesini güçlendirmek adına bir süredir arayışlarını sürdüren , yaz döneminde de nabız yokladığı 'nın 30 yaşındaki forveti 'yı yeniden gündemine aldı.

'a alternatif yaratmak isteyen yönetimin forması giyen Michael Krmencik'i de düşündüğü bilinirken Kodjia ismi bir adım daha öne çıkıyor. Bu sezon İngiliz ekibinde iki maçta sadece 22 dakika şans bulan tecrübeli futbolcunun sözleşmesini Haziran ayında sona erecek.

Beşiktaş'ta kadro çalışmaları başladı

TRANSFER DÖNEMİ HAREKETLİ GEÇECEK

Yeni Asır'ın haberine göre; 'nın bu sebeple gelebilecek teklifleri değerlendirmeye alabileceği konuşulurken devre arası döneminin hayli hareketli geçmesi bekleniyor. Kodjia, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da şu ana dek 20 kez görev alırken bu süreçte toplam 12 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. 2016-2017 sezonundan bu yana Aston Villa'da görev yapan oyuncu daha önce 1 sezon da Bristol City'de oynamıştı.

  1. 15.11.2019
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