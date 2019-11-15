Beşiktaş'tan forvete Jonathan Kodjia kararı
Ocak ayında hücum bölgesini güçlendirmek adına bir süredir arayışlarını sürdüren Beşiktaş, yaz transfer döneminde de nabız yokladığı Aston Villa'nın 30 yaşındaki forveti Jonathan Kodjia'yı yeniden gündemine aldı.
Burak Yılmaz'a alternatif yaratmak isteyen yönetimin Viktoria Plzen forması giyen Michael Krmencik'i de düşündüğü bilinirken Kodjia ismi bir adım daha öne çıkıyor. Bu sezon İngiliz ekibinde iki maçta sadece 22 dakika şans bulan tecrübeli futbolcunun sözleşmesini Haziran ayında sona erecek.
TRANSFER DÖNEMİ HAREKETLİ GEÇECEK
Yeni Asır'ın haberine göre; Aston Villa'nın bu sebeple gelebilecek teklifleri değerlendirmeye alabileceği konuşulurken devre arası transfer döneminin hayli hareketli geçmesi bekleniyor. Kodjia, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da şu ana dek 20 kez görev alırken bu süreçte toplam 12 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. 2016-2017 sezonundan bu yana Aston Villa'da görev yapan oyuncu daha önce 1 sezon da Bristol City'de oynamıştı.
- 15.11.2019
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