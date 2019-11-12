Crivelli coştu bir kere
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Wolfsberger ve Süper Lig'deki Ankaragücü karşılaşmasında 2'şer gol kaydeden Başakşehir'in golcüsü Enzo Crivelli, 16 maçta 9 gol kaydetme başarısı gösterdi.
Ankaragücü ve Wolfsberger maçlarında attığı gollerle adından söz ettiren Başakşehir'in Fransız santrforu Enzo Crivelli, son 2 sezonda Caen ve Angers'teki performanslarını geride bıraktı. 24 yaşındaki golcü, 16 maçta 9 gol attı.
- 12.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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