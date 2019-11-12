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12 Kasım 2019, Salı
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Crivelli coştu bir kere

Crivelli coştu bir kere

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Wolfsberger ve Süper Lig'deki Ankaragücü karşılaşmasında 2'şer kaydeden 'in golcüsü , 16 maçta 9 gol kaydetme başarısı gösterdi.

Ankaragücü ve Wolfsberger maçlarında attığı gollerle adından söz ettiren 'in Fransız santrforu , son 2 sezonda Caen ve Angers'teki performanslarını geride bıraktı. 24 yaşındaki golcü, 16 maçta 9 attı.

  1. 12.11.2019
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