Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü | CANLI

Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Avrupa Ligi'nde alınan 3-0'lık Wolfsberger galibiyetiyle moral depolayan turuncu-lacivertliler, ligdeki beraberlik serisini bozmak istiyor. Karşılaşmayı canlı anlatımıyla fotomac.com.tr'de anbean takip edebilirsiniz...
Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetiyor.
Lige kötü bir başlangıç yapan ancak son 8 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen Başakşehir, haftaya 16 puanla girdi.
Son 4 maçını kazanamayan Ankaragücü ise 9 puanla düşme hattında yer alıyor.
BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK
Turuncu-lacivertlilerde teknik direktör Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Wolfsberger müsabakasının ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti.
Buruk, Wolfsberger müsabakasının başlangıç kadrosunda bulunan Slovak stoper Martin Skrtel'in yerine, Moldovalı oyuncu Alexandru Epureanu'ya ilk 11'de görev verdi.
SKRTEL KADRODA YOK
Boz Baykuşlar'ın Slovak oyuncu Skrtel, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.
Skrtel'in belindeki ağrı nedeniyle dinlendirildiği ve kadroya alınmadığı belirtildi.
ATATÜRK ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE ANILDI
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla karşılaşma öncesinde skorboardda, Atatürk'ün görüntülerinin yer aldığı bir video yayınlandı.
Saha kenarındaki led panolarda Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası gösterilirken, kale arkasındaki tribüne de üzerinde Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı büyük bir pankart asıldı.
beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanan mücadeleyi canlı anlatımıyla fotomac.com.tr'de anbean takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER:
Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Berkay, Visca, Gulbrandsen, Crivelli
Ankaragücü 11: Korcan, Mehmet Sak, Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Faty, Moke, Sedat, İlhan, Aydın, Orgill
- 10.11.2019
- Güncelleme: 10.11.2019 19:30
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MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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