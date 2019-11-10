Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü | CANLI - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
10 Kasım 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Haberleri Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü | CANLI

- |

Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü | CANLI

'in 11. haftasında , sahasında 'nü konuk ediyor. Avrupa Ligi'nde alınan 3-0'lık Wolfsberger galibiyetiyle moral depolayan turuncu-lacivertliler, ligdeki beraberlik serisini bozmak istiyor. Karşılaşmayı anlatımıyla fotomac.com.tr'de anbean takip edebilirsiniz...

'in 11. haftasında , sahasında 'nü konuk ediyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetiyor.

Lige kötü bir başlangıç yapan ancak son 8 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen Başakşehir, haftaya 16 puanla girdi.

Son 4 maçını kazanamayan Ankaragücü ise 9 puanla düşme hattında yer alıyor.

BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Turuncu-lacivertlilerde teknik direktör Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Wolfsberger müsabakasının ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti.

Buruk, Wolfsberger müsabakasının başlangıç kadrosunda bulunan Slovak stoper Martin Skrtel'in yerine, Moldovalı oyuncu Alexandru Epureanu'ya ilk 11'de görev verdi.

SKRTEL KADRODA YOK

Boz Baykuşlar'ın Slovak oyuncu Skrtel, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Skrtel'in belindeki ağrı nedeniyle dinlendirildiği ve kadroya alınmadığı belirtildi.

ATATÜRK ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE ANILDI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla karşılaşma öncesinde skorboardda, Atatürk'ün görüntülerinin yer aldığı bir video yayınlandı.

Saha kenarındaki led panolarda Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası gösterilirken, kale arkasındaki tribüne de üzerinde Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı büyük bir pankart asıldı.

beIN SPORTS HD 2'den yayınlanan mücadeleyi canlı anlatımıyla fotomac.com.tr'de anbean takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER:

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Berkay, Visca, Gulbrandsen, Crivelli

Ankaragücü 11: Korcan, Mehmet Sak, Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Faty, Moke, Sedat, İlhan, Aydın, Orgill

  1. 10.11.2019
  2. Güncelleme: 10.11.2019 19:30
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN