Okan Buruk: Ülke puanına katkı sağladığımız için mutluyum
UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. hafta mücadelesinde Başakşehir, deplasmanda Avusturya ekibi Wolfsberger'i 3-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Wolfsberger karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayarak
Çok önemli bir deplasmanda kazanarak grupta liderliğe yükseldiklerini dile getiren Buruk, "Bu bizim için çok sevindirici, oyuncularıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Buruk, Wolfsberger takımının maçta geriye düştüğü zamanlarda açıklar verdiğini kaydederek, ilk ve ikinci maçta gol atan takımın maçı alabilme ihtimalinin yüksek olduğunu, kendilerinin her iki maçta da bu başarıyı sağladıklarını ifade etti.
3-0 gibi net bir sonucun kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Buruk, grupta herkesin hali hazırda bir üst tura çıkma şansının sürdüğünü, Başakşehir'in ise bir sonraki karşılaşmayı kazanması durumunda gruptan çıkmayı garantileyeceğini vurguladı.
Maçın bir başka önemli hususunun ise iki ülke arasındaki puan yarışı olduğunu söyleyen Buruk, Avusturya takımına karşı kazanarak Avrupa'da Türkiye'nin puanının artmasına katkı sağladıkları için mutlu olduğunu sözlerine ekledi.
- 08.11.2019
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Trabzonspor'da kale kapanmıyor
Toplam 1
Yorum
baksoy Kale gole nasıl kapansın bu hatayı gençlerde aramayalım ? İVANİLDO , CAMPİ ve HOSSEİNİ ' nin kornerden yediğimiz 3.golde pozisyonlarına bakı
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Facia geliyorum dedi
Toplam 1
Yorum
Merdini Şu babel gs ye geldi geleli gs iflah olmadı ve sanırım olamayacakta babel oynamasın oynamasın oynamasın
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Ünal Karaman: Birçok şeyi söylemekte zorlanıyorum
Toplam 3
Yorum
baksoy Ligin her maçta gol yiyen tek takımıyız ? Bunu gideremiyorsak senin bunda hiç mi suçun yok ? 5 stoper varken takım kornerden gol yiyor ?
Okan Buruk: Ülke puanına katkı sağladığımız için mutluyum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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