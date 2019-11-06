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06 Kasım 2019, Çarşamba
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'in rakibi Wolfsberger

Medipol Başakşehir'in rakibi Wolfsberger

, J Grubu dördüncü haftasında yarın deplasmanda temsilcisi Wolfsberger'e konuk olacak.

Grupta ilk 3 maçında 4 puan alan ve averajla 2. sırada yer alan turuncu-lacivertliler, rakibini 'da oynanan ilk karşılaşmada 1-0 mağlup etmişti. Wolfsberger ise grupta 4 puanla 3. sırada yer alıyor.

'de 8, 'nde ise son 2 maçını yitirmeyen , deplasmanda rakibini yenmesi durumunda üst tura çıkmak için önemli bir avantaj elde edecek.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci, Avrupa Ligi mücadelesinde forma giyemeyecek.

Graz şehrindeki Liebenauer Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı 'den hakem Sandro Scharer yönetecek. Müsabaka beIN Sports 2'den naklen yayımlanacak.

  1. 06.11.2019
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