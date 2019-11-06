Medipol Başakşehir'in rakibi Wolfsberger
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu dördüncü haftasında yarın deplasmanda Avusturya temsilcisi Wolfsberger'e konuk olacak.
Grupta ilk 3 maçında 4 puan alan ve averajla 2. sırada yer alan turuncu-lacivertliler, rakibini İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada 1-0 mağlup etmişti. Wolfsberger ise grupta 4 puanla 3. sırada yer alıyor.
Süper Lig'de 8, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 2 maçını yitirmeyen Medipol Başakşehir, deplasmanda rakibini yenmesi durumunda üst tura çıkmak için önemli bir avantaj elde edecek.
Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci, Avrupa Ligi mücadelesinde forma giyemeyecek.
Graz şehrindeki Liebenauer Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı İsviçre'den hakem Sandro Scharer yönetecek. Müsabaka beIN Sports 2'den naklen yayımlanacak.
- 06.11.2019
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Mikrofonlar Karaman’da
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu sene idmanda as futbolcuları sakatlayan kasaplar var ? Sanki bunu birileri organize ediyor ? İVANİLDO EKUBAN ' ı sakatladı ve takım eridi
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Ünal Karaman sakatlıklar nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşıyor
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Yorum
kilimcinin köroğlu tüm bunların sorumlusu başkandır.Sezon başında alternatifli bir kadro oluşturamadı.3 kuruşa futbolcu aldı .Yıldız oyuncular sakat.
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Son dakika: Ali Koç PFDK'ya sevk edildi
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Yorum
KEŞKE YAILTSAYDI HERKESİ TÜRK FUTBOLUNA BİR HAYIR GELMEZ . GİDENDEN MİRAS KALMIŞ KENDİSİNE AYNEN DEVAM EDİYOR. TABİ EN ÇOK SPOR KAMU OYU YAILDI BU DURUMDAN
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