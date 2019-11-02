İrfan Can Kahveci Alanyaspor taraftarıyla birlikte asker selamı verdi - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
02 Kasım 2019, Cumartesi
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taraftarıyla birlikte asker selamı verdi

İrfan Can Kahveci Alanyaspor taraftarıyla birlikte asker selamı verdi

Alanyasporlu taraftarlar, maç öncesinde 'ye destek verip çiçek hediye ederken milli futbolcu ile birlikte asker selamı verdi.

'in 10'uncu haftasında Aytemiz ile karşı karşıya geldi.

Zorlu karşılaşma öncesinde tribünde renkli görüntüler vardı.

Aytemiz Alanyaspor'lu taraftarlar 'nın asker selamı nedeniyle soruşturma açtığı 'ye destek verdi.

Milli futbolcu Alanyasporlu taraftarlarla beraber asker selamı verdi.

BAŞAKŞEHİR'DEN PAYLAŞIM GELDİ

Alanyasporlu taraftarlarla asker selamı veren İrfan Can Kahveci'yle ilgili kulübü Başakşehir'den de paylaşım geldi.

Medipol Başakşehir paylaşımında, " olmak üzere Alanyasporlu taraftarlar, maç öncesinde oyuncumuz İrfan Can Kahveci'ye destek verip çiçek hediye ederken milli futbolcumuz ile birlikte asker selamı verdiler." ifadelerini kullandı.

İRFAN CAN OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Medipol Başakşehir'de İrfan Can Kahveci şoku yaşandı. Zorlu karşılaşmanın 17'inci dakikasında sakatlanan milli yıldızın yerine Brezilyalı futbolcu Robinho dahil oldu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN DESTEK GELMİŞTİ

, asker selamı verdiği için UEFA'nın hakkında soruşturma başlattığı İrfan Can Kahveci'ye destek vermişti.

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir'in evinde Wolfsberger'i 1-0 mağlup ettiği mücadelede galibiyet golünü atan ve golün ardından asker selamı veren İrfan Can Kahveci'ye bu hareketi dolayısıyla UEFA tarafından soruşturma başlatılmıştı. Kahveci için başlatılan bu soruşturmada, oyuncuya bir destek de Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelmişti. Bakanlık, "İrfan Can Kahveci kardeşimiz; Her şutun gol olsun, Mehmetçikten sana selam olsun!" başlığıyla sosyal medyadan paylaştığı video ile oyuncuya destek olmuştu.

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  1. 02.11.2019
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