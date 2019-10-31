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31 Ekim 2019, Perşembe
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Sehic Visca ve Hajradinovic'e milli davet

Sehic Visca ve Hajradinovic'e milli davet

'in 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde ve Liechtenstein ile oynayacağı maçların aday kadrosuna Türk takımlarında forma giyen , ve de çağrıldı.

A Milli Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki, 15 Kasım'da iç sahada ve 18 Kasım'da deplasmanda Liechtenstein ile oynayacakları maçların 25 kişilik aday kadrosunu belirledi.

Prosinecki, düzenlediği basın toplantısında, İtalya maçının Uluslar Ligi baraj maçları için iyi bir sınav olacağını belirterek, "Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Biz de İtalyanlar da iyi oynuyoruz. Harika bir maç olacak." diye konuştu.

Kasımpaşa forması giyen Hajradinovic ile Slovenya'nın Olimpija takımında oynayan Luka Menalo'nun ilk kez çağrıldığı aday kadrodaki isimler şöyle:

Kaleci: (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Kenan Piric (Maribor), Jasmin Buric (Hapoel Haifa)

Defans: Sead Kolasinac (Arsenal), Toni Sunjic (), Ermin Bicakcic (Hoffenheim), Eldar Civic (Ferencvarosi), Marko Mihojevic (Erzgebirge Aue), Adnan Kovacevic (Korona Kielce), Zoran Kvrzic (Rijeka)

Orta saha: Mato Jajalo (Udinese), Muhamed Besic (Sheffield United), Gojko Cimirot (Standard Liege), (Juventus), Elvis Saric (El Ahli), Rade Krunic (Milan), Amer Gojak (), Haris Duljevic (Nimes Olympique), ()

Forvet: Edin Dzeko (Roma), (Olimpija), Armin Hodzic (MOL Fehervar), (Medipol Başakşehir), Izet Hajrovic (Dinamo Zagreb), Dino Hotic (Maribor).

EURO 2020 Elemeleri J Grubu'nda lider İtalya'nın 24, Finlandiya'nın 15, Bosna Hersek ve Ermenistan'ın 10'ar, Yunanistan'ın 8 ve Liechtenstein'ın 2 puanı bulunuyor.

  1. 31.10.2019
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