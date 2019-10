Milli Savunma Bakanlığı'ndan İrfan Can'a mesaj

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Başakşehir - Wolfsberger maçında kaydettiği golün ardından asker selamı veren ve bu yüzden UEFA'nın disiplin soruşturması açtığı Kahveci'ye destek geldi.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter Hesabı'ndan İrfan Can için, "İrfan Can Kahveci kardeşimiz; Her şutun gol olsun, Mehmetçik'ten sana selam olsun!" denildi ve bu video yayımlandı.

İŞTE O MESAJ