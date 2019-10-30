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30 Ekim 2019, Çarşamba
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'ndan 'a mesaj

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İrfan Can'a mesaj

, Avrupa'daki temsilcilerimizden Medipol 'in yıldız futbolcusu Kahveci için gol sonrası verdiği asker selamı hakkında soruşturma başlatmıştı. 'ndan yıldız oyuncuya destek mesajı geldi.

Avrupa Ligi'nde oynanan - Wolfsberger maçında kaydettiği golün ardından asker selamı veren ve bu yüzden UEFA'nın disiplin soruşturması açtığı Kahveci'ye destek geldi.

Twitter Hesabı'ndan için, "İrfan Can Kahveci kardeşimiz; Her şutun gol olsun, Mehmetçik'ten sana selam olsun!" denildi ve bu video yayımlandı.

İŞTE O MESAJ

  1. 30.10.2019
  2. Güncelleme: 30.10.2019 18:30
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