Milli Savunma Bakanlığı'ndan İrfan Can'a mesaj
UEFA, Avrupa'daki temsilcilerimizden Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci için gol sonrası verdiği asker selamı hakkında soruşturma başlatmıştı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yıldız oyuncuya destek mesajı geldi.
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Başakşehir - Wolfsberger maçında kaydettiği golün ardından asker selamı veren ve bu yüzden UEFA'nın disiplin soruşturması açtığı Kahveci'ye destek geldi.
Milli Savunma Bakanlığı Twitter Hesabı'ndan İrfan Can için, "İrfan Can Kahveci kardeşimiz; Her şutun gol olsun, Mehmetçik'ten sana selam olsun!" denildi ve bu video yayımlandı.
İŞTE O MESAJ
????????Avrupa Ligi maçında Wolfsberger'e şık bir gol atıp, asker selamı veren İrfan Can Kahveci'ye Milli Savunma Bakanlığı'ndan cevap geldi.— Fotomaç (@fotomac) October 30, 2019
''HER ŞUTUN GOL OLSUN'' https://t.co/XvVpEexz5v
- 30.10.2019
- Güncelleme: 30.10.2019 18:30
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