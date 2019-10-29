Başakşehir'den UEFA'ya asker selamı göndermesi! - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
29 Ekim 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Haberleri Başakşehir'den UEFA'ya asker selamı göndermesi!

Başakşehir'den 'ya göndermesi!

Başakşehir'den UEFA'ya asker selamı göndermesi!

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Avrupa Ligi'nde Wolfsberger'i 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmada 'nin golü sonrası 4 oyuncunun vermesiyle alakalı 'nın soruşturma açmasının ardından Twitter hesabından asker selamı paylaşımında bulundu.

, resmi Twitter hesabından paylaşımında bulundu.

Başakşehir'de farklı yıllarda oyuncular , Cenk Ahmet Alkılıç, , , Edin Visca, Robinho, , Azubuike Okechukwu'nun asker selamı verdiği fotoğraflara yer verilen paylaşımda, Türk bayrağıyla "Geçmişte de, şimdi de, gelecekte de... SELAM OLSUN!" ifadelerine yer verildi.

Turuncu-lacivertli kulüp, Trabzonspor ile oynanan maç sonrası 'nın oyuncuları İrfan Can Kahveci'nin gol sevincinde asker selamı vermesine soruşturma başlattığını açıklamıştı.

  1. 29.10.2019
  2. Güncelleme: 29.10.2019 23:33
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başakşehir'den UEFA'ya asker selamı göndermesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN