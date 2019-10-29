Başakşehir'den UEFA'ya asker selamı göndermesi!
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Avrupa Ligi'nde Wolfsberger'i 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmada İrfan Can Kahveci'nin golü sonrası 4 oyuncunun asker selamı vermesiyle alakalı UEFA'nın soruşturma açmasının ardından Twitter hesabından asker selamı paylaşımında bulundu.
Medipol Başakşehir, resmi Twitter hesabından asker selamı paylaşımında bulundu.
Başakşehir'de farklı yıllarda oyuncular Semih Şentürk, Cenk Ahmet Alkılıç, Arda Turan, Emmanuel Adebayor, Edin Visca, Robinho, İrfan Can Kahveci, Azubuike Okechukwu'nun asker selamı verdiği fotoğraflara yer verilen paylaşımda, Türk bayrağıyla "Geçmişte de, şimdi de, gelecekte de... SELAM OLSUN!" ifadelerine yer verildi.
Turuncu-lacivertli kulüp, Trabzonspor ile oynanan maç sonrası UEFA'nın oyuncuları İrfan Can Kahveci'nin gol sevincinde asker selamı vermesine soruşturma başlattığını açıklamıştı.
- 29.10.2019
- Güncelleme: 29.10.2019 23:51
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
Yorum
sami avcı iyi yapmış
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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