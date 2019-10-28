Okan Buruk: Maç 6 dakika neden uzadı anlamadım - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
28 Ekim 2019, Pazartesi
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: Maç 6 dakika neden uzadı anlamadım

Okan Buruk: Maç 6 dakika neden uzadı anlamadım

Süper Lig'de Medipol Başakşehir, ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonunda turuncu lacivertlilerin teknik direktörü önemli açıklamalarda bulundu.

ile 2-2 berabere kaldıkları maçtan sonra açıklamalarda bulunan , ''1. dakikadan sonuna kadar üstün oynadık. 1 pozisyon içerisinde 3 şut attırdık. Bir de Nwakaeme'nin şutu vardı. 2 duran toptan gol yedik. Oyunu biz oynadık, biz yönettik, pozisyonlara girdik, her şeyi yaptık adına ama son dakikada 1 gol yedik duran toptan. Belki bu sene en rahat maçımızı oynadık. Rakibimiz bizi karşılamada çok güçlük yaşadı. İkiden sonra üçü bulacak şanslar geldi, bitirebilirdik. İlk yarıda da bitirebilirdik. Oyuncularımın bugünkü oyunuyla mutlu oldum. Kornerden gol yememiştik hiç, son dakika yedik. Mert'in önünde Novak'ın çıkartmaması, bir şey yok ama rakip iyi ve yükselerek geldi. Duran topta iyi bir takımdık. Bugün hem penaltı, hem ikinci gol, duran top. Üzüntülüyüz. Rakibimize çok oynama şansı vermedik. Hep biz oynadık ama duran toptan böyle şeyler oluyor. Oyuncularımın, konsantrasyon eksikliği.

'6 DAKİKA MAÇ NEDEN UZADI ANLAMADIM'
Buruk, ''Maç 6 dakika niye uzadı, anlamadım, ne oldu 6 dakikalık. Futbol bu, herkes bu yüzden seviyor. Son dakika golleri üzer ama futbolda var. Duran topu çok iyi attı Sosa. Çok doğru yere indirdi. Biri geliyor, vuruyor. Üzüntülüyüz.'' ifadelerini kullandı.

  1. 28.10.2019
  2. Güncelleme: 28.10.2019 23:21
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