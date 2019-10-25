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25 Ekim 2019, Cuma
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Siftah 'den

Siftah Başakşehir'den

J Grubu’nda 3. hafta mücadelesinde temsilcisi Wolfsberger’i ile yenen , ikinci sıraya yükselmeyi başardı.

bu sezon Avrupa'daki ilk galibiyetimize imza atarak gururumuz oldu... Avrupa Ligi J Grubu'ndaki üçüncü hafta mücadelesinde Wolfsberger'i ağırlayan temsilcimiz, ilk yarısı golsüz biten karşılaşmada, 'nin golüyle 3 puana uzandı: 1-0. İlk yarıda Leitgeb ve Ritzmaier'in şutlarına geçit vermeyen kaleci , takımını ayakta tutan isim oldu.

İRFAN 'CAN' KATTI
İkinci yarıda daha etkili olan taraf Başakşehir'di. Visca'nın defanstan seken topu direğin dibinden kornere giderken gol 'geliyorum' sinyalleri verdi. İkinci yarıya sakatlanan Mahmut'un yerine Azubuike'yi alarak başlayan , daha sonra Robinho hamlesini yaptı. 78. dakikada Azubuike'nin pasıyla soldan çalımlarla ceza sahasına giren İrfan Can Kahveci, golünü attı: 1-0.

  1. 25.10.2019
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