Siftah Başakşehir'den
J Grubu’nda 3. hafta mücadelesinde Avusturya temsilcisi Wolfsberger’i İrfan Can Kahveci ile yenen Başakşehir, ikinci sıraya yükselmeyi başardı.
Başakşehir bu sezon Avrupa'daki ilk galibiyetimize imza atarak gururumuz oldu... UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki üçüncü hafta mücadelesinde Wolfsberger'i ağırlayan temsilcimiz, ilk yarısı golsüz biten karşılaşmada, İrfan Can Kahveci'nin golüyle 3 puana uzandı: 1-0. İlk yarıda Leitgeb ve Ritzmaier'in şutlarına geçit vermeyen kaleci Mert Günok, takımını ayakta tutan isim oldu.
İRFAN 'CAN' KATTI
İkinci yarıda daha etkili olan taraf Başakşehir'di. Visca'nın defanstan seken topu direğin dibinden kornere giderken gol 'geliyorum' sinyalleri verdi. İkinci yarıya sakatlanan Mahmut'un yerine Azubuike'yi alarak başlayan Okan Buruk, daha sonra Robinho hamlesini yaptı. 78. dakikada Azubuike'nin pasıyla soldan çalımlarla ceza sahasına giren İrfan Can Kahveci, golünü attı: 1-0.
- 25.10.2019
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Fenerbahçe'de şok karar! Ferdi Kadıoğlu gidiyor...
Toplam 2
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KASA YAZIKLAR OLSUN YANALA TOLGAY VE ALPER KADAR DEĞERİ YOKMU YA YAZIK 10 EUROYA ALIRSIN İLERDE
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Fenerbahçe'de şok karar! Ferdi Kadıoğlu gidiyor...
Toplam 2
Yorum
KASA YAZIKLAR OLSUN YANALA TOLGAY VE ALPER KADAR DEĞERİ YOKMU YA YAZIK 10 EUROYA ALIRSIN İLERDE
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Şenol Güneş’e yer sofrası
Toplam 2
Yorum
tutkun61 Krosnadara veriyorsunuz yemeği hoş karşılıyorsunuz onlarda bizi yenip gidiyor tabi.biraz sert olun :)
Siftah Başakşehir'den haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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