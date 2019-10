Siftah Başakşehir'den

Başakşehir bu sezon Avrupa'daki ilk galibiyetimize imza atarak gururumuz oldu... UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki üçüncü hafta mücadelesinde Wolfsberger'i ağırlayan temsilcimiz, ilk yarısı golsüz biten karşılaşmada, İrfan Can Kahveci'nin golüyle 3 puana uzandı: 1-0. İlk yarıda Leitgeb ve Ritzmaier'in şutlarına geçit vermeyen kaleci Mert Günok, takımını ayakta tutan isim oldu.



İRFAN 'CAN' KATTI

İkinci yarıda daha etkili olan taraf Başakşehir'di. Visca'nın defanstan seken topu direğin dibinden kornere giderken gol 'geliyorum' sinyalleri verdi. İkinci yarıya sakatlanan Mahmut'un yerine Azubuike'yi alarak başlayan Okan Buruk, daha sonra Robinho hamlesini yaptı. 78. dakikada Azubuike'nin pasıyla soldan çalımlarla ceza sahasına giren İrfan Can Kahveci, golünü attı: 1-0.