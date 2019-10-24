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24 Ekim 2019, Perşembe
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'den !

İrfan Can Kahveci'den asker selamı!

J Grubu 3. karşılaşmasında 'i Avusturya ekibi Wolfsberger karşısında 1-0 öne geçiren golü kaydeden milli futbolcu , 'ndaki Mehmetçiklere destek amacıyla verdi.

J Grubu 3. karşılaşmasında temsilcimiz , sahasında Avusturya ekibi Wolfsberger'i ağırladı.

Karşılaşmanın 78. dakikasında milli futbolcu , turuncu-lacivertlileri 1-0 öne geçiren golü kaydettikten sonra 'ndaki Mehmetçiklere destek amacıyla verdi.

  1. 24.10.2019
  2. Güncelleme: 24.10.2019 21:47
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