İrfan Can Kahveci'den asker selamı!

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. karşılaşmasında Medipol Başakşehir'i Avusturya ekibi Wolfsberger karşısında 1-0 öne geçiren golü kaydeden milli futbolcu İrfan Can Kahveci, Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklere destek amacıyla asker selamı verdi.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. karşılaşmasında temsilcimiz Medipol Başakşehir, sahasında Avusturya ekibi Wolfsberger'i ağırladı.
Karşılaşmanın 78. dakikasında milli futbolcu İrfan Can Kahveci, turuncu-lacivertlileri 1-0 öne geçiren golü kaydettikten sonra Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklere destek amacıyla asker selamı verdi.
- 24.10.2019
- Güncelleme: 24.10.2019 21:47
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