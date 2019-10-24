Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Medipol Başakşehir, Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i konuk edecek. Mücadele öncesi teknik direktör Okan Buruk sahaya süreceği ilk 11'i belli oldu.
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor. Grupta 1 puanı bulunan turuncu-lacivertliler, 4 puanlı rakibini yenip, Roma'nın Gladbach'ı konuk ettiği haftada zirveye yaklaşmak istiyor. Zorlu mücadele öncesi her iki takımın da ilk 11'i belli oldu.
BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mahmut, İrfan Can Kahveci, Mehmet Topal, Visca, Guldbransen, Crivelli.
WOLFSBERGER: Koffer, Schmitz, Rnic, Solbauer, Novak, Leitgeb, Ritzmaier, Schmid, Liendl, Weissman, Niangbo.
- 24.10.2019
- Güncelleme: 24.10.2019 18:37
- Tarihi karar ve her şey değişiyor! Falcao'nun maaşı...
- Menajeri resmen açıkladı! Belhanda ara transfer döneminde... Galatasaray son dakika haberleri
- İngilizlerde Sturridge ve Sörloth pişmanlığı!
- Pep Guardiola'nın izlediği 15 yaşındaki Türk ortaya çıktı
- FIFA dünya sıralaması belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
-
Braga'da Ricardo Sa Pinto: Beşiktaş’ın durumunu kendi lehimize çevirebiliriz
Toplam 1
Yorum
karakartal Takımın iyiyse her zaman kazanma şansın var kötüyse her zaman kaybetme durumun var beşiktaş kötünün kötüsü
-
Abdullah Avcı'dan Braga maçı öncesi önemli açıklamalar
Toplam 1
Yorum
karakartal Yönetim avcı yı göndermek için takımın küme düşmesini bekliyor heralde
-
Derbi hakemi Mete Kalkavan
Toplam 2
Yorum
karakartal En basit maçları bile kaldıracak yapıya sahip olmayan meteyi bu maça atamak tek kelimeyle art niyettir maçı dinamitlemektir
Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.