Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu!

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor. Grupta 1 puanı bulunan turuncu-lacivertliler, 4 puanlı rakibini yenip, Roma'nın Gladbach'ı konuk ettiği haftada zirveye yaklaşmak istiyor. Zorlu mücadele öncesi her iki takımın da ilk 11'i belli oldu.



BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mahmut, İrfan Can Kahveci, Mehmet Topal, Visca, Guldbransen, Crivelli.



WOLFSBERGER: Koffer, Schmitz, Rnic, Solbauer, Novak, Leitgeb, Ritzmaier, Schmid, Liendl, Weissman, Niangbo.