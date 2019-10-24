Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu! - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
24 Ekim 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Haberleri Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu!

'in ilk 11'i belli oldu!

Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu!

Avrupa Ligi J Grubu'nda Medipol , temsilcisi Wolfsberger'i konuk edecek. Mücadele öncesi teknik direktör sahaya süreceği ilk 11'i belli oldu.

Medipol , Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor. Grupta 1 puanı bulunan turuncu-lacivertliler, 4 puanlı rakibini yenip, Roma'nın Gladbach'ı konuk ettiği haftada zirveye yaklaşmak istiyor. Zorlu mücadele öncesi her iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

BAŞAKŞEHİR: , Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mahmut, İrfan Can Kahveci, , Visca, Guldbransen, Crivelli.

WOLFSBERGER: Koffer, Schmitz, Rnic, Solbauer, Novak, Leitgeb, Ritzmaier, Schmid, Liendl, Weissman, Niangbo.

  1. 24.10.2019
  2. Güncelleme: 24.10.2019 18:37
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN