Okan Buruk: Yolumuza iddialı bir şekilde devam etmek istiyoruz         - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
23 Ekim 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Haberleri Okan Buruk: Yolumuza iddialı bir şekilde devam etmek istiyoruz

: Yolumuza iddialı bir şekilde devam etmek istiyoruz

Okan Buruk: Yolumuza iddialı bir şekilde devam etmek istiyoruz

J Grubu 3'üncü maçında yarın 'nın Wolfsberger ekibini ağırlayacak 'de “Gruptaki puan durumuna baktığımızda 1 puan topladık. Bundan sonraki maçlarda şansımızı devam ettirmek için bu maçı kazanmak gerekiyor” dedi.

J Grubu 3'üncü maçında yarın 'nın Wolfsberger ekibini ağırlayacak 'de ve futbolcu mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çok zor bir maça çıkacaklarını ifade eden Buruk, "Gruptaki puan durumuna baktığımızda 1 puan topladık. Bundan sonraki maçlarda şansımızı devam ettirmek için bu maçı kazanmak gerekiyor. Rakibimizin maçlarına baktığımızda her an her şeyi yapabilecek güce sahip bir ekip. Oyun sistemini değiştirmeden aynı sertlikte oynayan bir takım. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Kendi sahamızda kazanıp yolumuza iddialı bir şekilde devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

"ELİMİZDEKİ EN İYİ 11 İLE MAÇA ÇIKACAĞIZ"
Yarın çok önemli bir maça çıkacaklarını ifade eden ve takımdaki son durum hakkında bilgi veren Okan Buruk, "Şu anda takımımızda gözüken Aleksic'in sakatlığı sürüyor. Antrenmandan sonra oyuncularla ilgili kararlar vereceğiz. Epureanu ve Skrtel'i sağlık durumlarına göre değerlendiriyoruz. Epureanu ile konuştuktan sonra onu kullanıp kullanmayacağımıza karar vereceğiz. Elimizdeki en iyi 11 ile çıkacağız. Bu maça çok önem veriyoruz, hem bizim hem de ülkemiz için önemli bir maç oynayacağız" şeklinde konuştu.

İRFAN CAN KAHVECİ: HEDEFİMİZ YARIN ÜLKEMİZ ADINA İLK GALİBİYETİ ALMAK
Yarın alacakları bir galibiyet ile grupta iddialı konuma gelmek istediklerini ifade eden İrfan Can Kahveci, "Yarın bizim için ülkemiz adına çok önemli bir maça çıkacağız. Avrupa'da galibiyet alan takım yok, ilk biz olmak istiyoruz. İki maçta 4 puan aldılar. Mönchengladbach'ı deplasmanda 4-0 yendiler. Hedefimiz yarın ülkemiz adına ilk galibiyeti almak" ifadelerini kullandı.

"EMRE AĞABEY ÇOK BÜYÜK BİR LİDER"
Emre Belözoğlu'nun takımdan ayrılması üzerine orta sahada daha lider bir görüntü çizdiğinin sorulması üzerine ise Kahveci şunları söyledi:
"Emre ağabey değerli bir oyuncu, çok büyük bir lider. Onun yerini doldurmak zor. Takım için elimden geleni yapmak istiyorum. Milli takım için de bu durum geçerli. Bu sezon biraz kötü başladık ve iyi toparladık. Tam anlamıyla yüzde yüzümü veremedim. oynamaya devam ettim. Bundan sonra kendimi her maça daha fazla vereceğim"

  1. 23.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Okan Buruk: Yolumuza iddialı bir şekilde devam etmek istiyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN