Medipol Başakşehir'in konuğu Wolfsberger
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında yarın Avusturya'nın Wolfsberger ekibiyle karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek.
Grubundaki ilk maçında deplasmanda İtalya'nın Roma takımına 4-0 yenilen ve ikinci karşılaşmasında sahasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kalan turuncu-lacivertli ekibin 1 puanı bulunuyor.
Avusturya ekibi ise iki maç sonunda 4 puan topladı. Medipol Başakşehir'de bu mücadele öncesinde Sırp orta saha oyuncusu Danijel Aleksic'in sakatlığı bulunuyor.
- 23.10.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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