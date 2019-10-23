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23 Ekim 2019, Çarşamba
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'in konuğu Wolfsberger

Medipol Başakşehir'in konuğu Wolfsberger

, Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında yarın 'nın Wolfsberger ekibiyle karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek.

Grubundaki ilk maçında deplasmanda 'nın Roma takımına 4-0 yenilen ve ikinci karşılaşmasında sahasında Alman ekibi ile 1-1 berabere kalan turuncu-lacivertli ekibin 1 puanı bulunuyor.

ekibi ise iki maç sonunda 4 puan topladı. 'de bu mücadele öncesinde Sırp orta saha oyuncusu Danijel Aleksic'in sakatlığı bulunuyor.

  1. 23.10.2019
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