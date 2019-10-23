Medipol Başakşehir'in konuğu Wolfsberger

Grubundaki ilk maçında deplasmanda İtalya'nın Roma takımına 4-0 yenilen ve ikinci karşılaşmasında sahasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kalan turuncu-lacivertli ekibin 1 puanı bulunuyor.

Avusturya ekibi ise iki maç sonunda 4 puan topladı. Medipol Başakşehir'de bu mücadele öncesinde Sırp orta saha oyuncusu Danijel Aleksic'in sakatlığı bulunuyor.