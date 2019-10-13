İşte Arda Turan'ın yeni arabası! Görenler bir daha baktı

Lüks araç tutkunu Arda Turan'ın garajında 600 bin euro değerinde Bentley Bentayga, 1,2 milyon TL değerinde Mercedes AMG GTS, 725 bin TL değerinde Mercedes S500 ve 450 bin TL değerinde BMW 5.30 ve 400 bin euro (2 milyon TL) değerinde Lamborghini Gallardo bulunuyor.





Tecrübeli futbolcu eşinin hamile olduğu dönemde ailesinin güvenliği için 2 Milyon TL ödeyerek Mercedes'in zırhlı modeli G500'ü satın almıştı. Önceki akşam eşi Aslıhan Doğan Turan'la Maslak TİM Show Center çıkışı görüntülenen futbolcu, yeni aracını görücüye çıkardı. Yeşil sahalardan kazandığını lüks araçlara yatırarak kendini ödüllendiren yıldız futbolcunun Mercedes E serisi otomobili ilk kez görüntülendi. Turan'ın aracının değeri ise tam 650 bin lira...