İşte Arda Turan'ın yeni arabası! Görenler bir daha baktı - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
13 Ekim 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Haberleri İşte Arda Turan'ın yeni arabası! Görenler bir daha baktı

İşte 'ın yeni arabası! Görenler bir daha baktı

İşte Arda Turan'ın yeni arabası! Görenler bir daha baktı

forması giyen milli futbolcu , yeni arabasını görücüye çıkardı. Eşi Aslıhan Doğan Turan’la Maslak’ta objektiflere yansıyan futbolcu, yeni aracıyla şov yaptı.

Lüks araç tutkunu 'ın garajında 600 bin euro değerinde Bentley Bentayga, 1,2 milyon TL değerinde Mercedes AMG GTS, 725 bin TL değerinde Mercedes S500 ve 450 bin TL değerinde BMW 5.30 ve 400 bin euro (2 milyon TL) değerinde Lamborghini Gallardo bulunuyor.



Tecrübeli futbolcu eşinin hamile olduğu dönemde ailesinin güvenliği için 2 Milyon TL ödeyerek Mercedes'in zırhlı modeli G500'ü satın almıştı. Önceki akşam eşi Aslıhan Doğan Turan'la Maslak TİM Show Center çıkışı görüntülenen futbolcu, yeni aracını görücüye çıkardı. Yeşil sahalardan kazandığını lüks araçlara yatırarak kendini ödüllendiren yıldız futbolcunun Mercedes E serisi otomobili ilk kez görüntülendi. Turan'ın aracının değeri ise tam 650 bin lira...

  1. 13.10.2019
  2. Güncelleme: 13.10.2019 12:21
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İşte Arda Turan'ın yeni arabası! Görenler bir daha baktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN