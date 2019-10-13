İşte Arda Turan'ın yeni arabası! Görenler bir daha baktı
Başakşehir forması giyen milli futbolcu Arda Turan, yeni arabasını görücüye çıkardı. Eşi Aslıhan Doğan Turan’la Maslak’ta objektiflere yansıyan futbolcu, yeni aracıyla şov yaptı.
Lüks araç tutkunu Arda Turan'ın garajında 600 bin euro değerinde Bentley Bentayga, 1,2 milyon TL değerinde Mercedes AMG GTS, 725 bin TL değerinde Mercedes S500 ve 450 bin TL değerinde BMW 5.30 ve 400 bin euro (2 milyon TL) değerinde Lamborghini Gallardo bulunuyor.
Tecrübeli futbolcu eşinin hamile olduğu dönemde ailesinin güvenliği için 2 Milyon TL ödeyerek Mercedes'in zırhlı modeli G500'ü satın almıştı. Önceki akşam eşi Aslıhan Doğan Turan'la Maslak TİM Show Center çıkışı görüntülenen futbolcu, yeni aracını görücüye çıkardı. Yeşil sahalardan kazandığını lüks araçlara yatırarak kendini ödüllendiren yıldız futbolcunun Mercedes E serisi otomobili ilk kez görüntülendi. Turan'ın aracının değeri ise tam 650 bin lira...
- 13.10.2019
- Güncelleme: 13.10.2019 12:21
-
Yukatel Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu
Toplam 1
Yorum
AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
-
Sörloth'tan Fenerbahçelileri ve Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal derbiciğe derbi diyen evinizde kim size 5 tane sallamış sor yanındakilere de Türkiye'de kim en büyük öğretsinler.
-
Beşiktaş'ta sistem değişiyor!
Toplam 1
Yorum
karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
İşte Arda Turan'ın yeni arabası! Görenler bir daha baktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.