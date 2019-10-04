Ne yaptın şehir

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir, dün sahasında konuk ettiği Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı elinden kaçırdı: 1-1. J Grubu'ndaki ikinci maçında rakip kalede Visca, Aleksic ve Mahmut ile tehlikeli pozisyonlar yakalayan turuncu-lacivertliler, golü bulamayınca devre 0-0 eşitlikle bitti.



FIRSATLAR KAÇTI

Başakşehir, aradığı golü 55'te buldu. Crivelli'nin pasında savunmanın arkasına sarkan Visca, ceza sahasına girdikten sonra düzgün bir vuruşla golü attı. 73'te Azubuike, 77'de ise Gulbrandsen ile iki pozisyon kaçıran Başakşehir, tam "Kazandım" derken 90+1'de Herrmann'ın attığı golle şok yaşadı. Temsilcimiz Başakşehir evinde 1 puana razı oldu.



ALEKSIC SAKATLANDI

İstanbul ekibi 3 puanı kaçırdı. Mönchengladbach mücadelesinde yıldız ismini de kaybetti. 44. dakikada Embolo ile girdiği ikili mücadelede yerde kalan Aleksic maçı tamamlayamadı. Devrede oyunu terk eden Sırp oyuncunun durumu bugün netlik kazanacak.