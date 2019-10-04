Ne yaptın şehir
UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda Alman ekibi karşısında Edin Visca ile 1-0’ı bulan Başakşehir, uzatmada Herrmann’ın golüne engel olamadı ve 1 puana razı oldu.
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir, dün sahasında konuk ettiği Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı elinden kaçırdı: 1-1. J Grubu'ndaki ikinci maçında rakip kalede Visca, Aleksic ve Mahmut ile tehlikeli pozisyonlar yakalayan turuncu-lacivertliler, golü bulamayınca devre 0-0 eşitlikle bitti.
FIRSATLAR KAÇTI
Başakşehir, aradığı golü 55'te buldu. Crivelli'nin pasında savunmanın arkasına sarkan Visca, ceza sahasına girdikten sonra düzgün bir vuruşla golü attı. 73'te Azubuike, 77'de ise Gulbrandsen ile iki pozisyon kaçıran Başakşehir, tam "Kazandım" derken 90+1'de Herrmann'ın attığı golle şok yaşadı. Temsilcimiz Başakşehir evinde 1 puana razı oldu.
ALEKSIC SAKATLANDI
İstanbul ekibi 3 puanı kaçırdı. Mönchengladbach mücadelesinde yıldız ismini de kaybetti. 44. dakikada Embolo ile girdiği ikili mücadelede yerde kalan Aleksic maçı tamamlayamadı. Devrede oyunu terk eden Sırp oyuncunun durumu bugün netlik kazanacak.
- 4.10.2019
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Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk oldu bee... kendine güveni tamm.. 40 yıllık kaleci gibi.. GS derbisi de gördü.. Artık önü açık.
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Beşiktaş'ta son dakika! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
savaş Burak yok.Tamamda ilk 11 güvenin ne işi var? Diaby santrafor sağ ratafta Boyd Sol tarafta N'koudou oynasın.Orta saha Dorukhan Elnini iyi.
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Fenerbahçeli Jailson'a milli takım yolu açıldı
Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk ele avuca sığmıyor.. her yerde oynar bu adam. resmen kemik gibi, hızlı ve çabuk.
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