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04 Ekim 2019, Cuma
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Ne yaptın şehir

Ne yaptın şehir

J Grubu’nda Alman ekibi karşısında Edin Visca ile 1-0’ı bulan , uzatmada ’ın golüne engel olamadı ve 1 puana razı oldu.

Ülkemizi 'nde temsil eden Medipol , dün sahasında konuk ettiği Alman ekibi 'ı elinden kaçırdı: 1-1. J Grubu'ndaki ikinci maçında rakip kalede Visca, Aleksic ve Mahmut ile tehlikeli pozisyonlar yakalayan turuncu-lacivertliler, golü bulamayınca devre 0-0 eşitlikle bitti.

FIRSATLAR KAÇTI
Başakşehir, aradığı golü 55'te buldu. Crivelli'nin pasında savunmanın arkasına sarkan Visca, ceza sahasına girdikten sonra düzgün bir vuruşla golü attı. 73'te Azubuike, 77'de ise Gulbrandsen ile iki pozisyon kaçıran Başakşehir, tam "Kazandım" derken 90+1'de 'ın attığı golle şok yaşadı. Temsilcimiz Başakşehir evinde 1 puana razı oldu.

ALEKSIC SAKATLANDI
ekibi 3 puanı kaçırdı. Mönchengladbach mücadelesinde yıldız ismini de kaybetti. 44. dakikada Embolo ile girdiği ikili mücadelede yerde kalan Aleksic maçı tamamlayamadı. Devrede oyunu terk eden Sırp oyuncunun durumu bugün netlik kazanacak.

  1. 4.10.2019
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