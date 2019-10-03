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03 Ekim 2019, Perşembe
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Başakşehir - M.Gladbach | CANLI

Başakşehir - M.Gladbach | CANLI

Avrupa Ligi J Grubu 2. hafta maçında evinde Alman ekibi 'ı ağırlıyor. ekibi, gruptaki ilk maçında deplasmanda İtalyan ekibi Roma'ya 4-0'lık skorla mağlup olmuştu. Borussia Mönchengladbach ise sahasında Wolfsberger'e 4-0 yenildi. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

, mücadelesiyle Avrupa kupalarındaki 22. maçında. Turuncu-lacivertliler, geride kalan 21 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşamıştı.

Saat 22.00'da başlayan mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşmayı İngiliz hakem Stuart Attwell yönetiyor. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek için tıklayın.



OKAN BURUK İLK PEŞİNDE
Medipol Başakşehir'in teknik direktörü , Borussia Mönchengladbach mücadelesiyle Avrupa'daki 4. sınavını verecek.

Turuncu-lacivertli takımın başında daha önce ve Roma'ya karşı çıktığı 3 maçta da yenilgi yaşayan Buruk, Borussia Mönchengladbach karşısında ilk galibiyetini arayacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR TAM KADRO
Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach karşısına tam kadro çıkacak.

Turuncu-lacivertlilerde, isimleri listesine bildirilmeyen ve dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

  1. 03.10.2019
  2. Güncelleme: 03.10.2019 20:45
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