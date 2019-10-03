Başakşehir - M.Gladbach | CANLI
Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2. hafta maçında evinde Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı ağırlıyor. İstanbul ekibi, gruptaki ilk maçında deplasmanda İtalyan ekibi Roma'ya 4-0'lık skorla mağlup olmuştu. Borussia Mönchengladbach ise sahasında Wolfsberger'e 4-0 yenildi. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach mücadelesiyle Avrupa kupalarındaki 22. maçında. Turuncu-lacivertliler, geride kalan 21 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşamıştı.
Saat 22.00'da başlayan mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşmayı İngiliz hakem Stuart Attwell yönetiyor. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek için tıklayın.
OKAN BURUK İLK PEŞİNDE
Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, Borussia Mönchengladbach mücadelesiyle Avrupa'daki 4. sınavını verecek.
Turuncu-lacivertli takımın başında daha önce Olympiakos ve Roma'ya karşı çıktığı 3 maçta da yenilgi yaşayan Buruk, Borussia Mönchengladbach karşısında ilk galibiyetini arayacak.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR TAM KADRO
Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach karşısına tam kadro çıkacak.
Turuncu-lacivertlilerde, isimleri UEFA listesine bildirilmeyen Gökhan İnler ve Kerim Frei dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
- 03.10.2019
- Güncelleme: 03.10.2019 20:45
- Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Avcı'dan sürpriz tercih
- Ve Linnes suskunluğunu bozdu! "Bana transferin son gününde gelip..."
- Falcao ve Muriç Etnospor Kültür Festivali'nde yarıştı
- Son dakika bombası Dorukhan Toköz! Avrupa devi transfer için İstanbul'da
- Galatasaray'da devre arası büyük operasyon! Terim böyle duyurdu
-
Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan sıra dışı antrenman!
Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk oldu bee... kendine güveni tamm.. 40 yıllık kaleci gibi.. GS derbisi de gördü.. Artık önü açık.
-
Beşiktaş'ta son dakika! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
savaş Burak yok.Tamamda ilk 11 güvenin ne işi var? Diaby santrafor sağ ratafta Boyd Sol tarafta N'koudou oynasın.Orta saha Dorukhan Elnini iyi.
-
Fenerbahçeli Jailson'a milli takım yolu açıldı
Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk ele avuca sığmıyor.. her yerde oynar bu adam. resmen kemik gibi, hızlı ve çabuk.
Başakşehir - M.Gladbach | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.