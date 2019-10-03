Başakşehir - M.Gladbach | CANLI

Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach mücadelesiyle Avrupa kupalarındaki 22. maçında. Turuncu-lacivertliler, geride kalan 21 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşamıştı.

Saat 22.00'da başlayan mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşmayı İngiliz hakem Stuart Attwell yönetiyor. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek için tıklayın.





OKAN BURUK İLK PEŞİNDE

Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, Borussia Mönchengladbach mücadelesiyle Avrupa'daki 4. sınavını verecek.

Turuncu-lacivertli takımın başında daha önce Olympiakos ve Roma'ya karşı çıktığı 3 maçta da yenilgi yaşayan Buruk, Borussia Mönchengladbach karşısında ilk galibiyetini arayacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR TAM KADRO

Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach karşısına tam kadro çıkacak.

Turuncu-lacivertlilerde, isimleri UEFA listesine bildirilmeyen Gökhan İnler ve Kerim Frei dışında eksik oyuncu bulunmuyor.