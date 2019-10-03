Başakşehir Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach mücadelesiyle Avrupa kupalarındaki 22. maçına çıkacak. Turuncu-lacivertliler, geride kalan 21 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

OKAN BURUK İLK PEŞİNDE

Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, Borussia Mönchengladbach mücadelesiyle Avrupa'daki 4. sınavını verecek.

Turuncu-lacivertli takımın başında daha önce Olympiakos ve Roma'ya karşı çıktığı 3 maçta da yenilgi yaşayan Buruk, Borussia Mönchengladbach karşısında ilk galibiyetini arayacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR TAM KADRO

Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach karşısına tam kadro çıkacak.

Turuncu-lacivertlilerde, isimleri UEFA listesine bildirilmeyen Gökhan İnler ve Kerim Frei dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

BAŞAKŞEHİR BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 3 Ekim Perşembe günü (bugün) saat 19.55'te başlayacak Medipol Başakşehir-Borussia Mönchengladbach karşılaşmasını İngiliz hakem Stuart Attwell yönetecek. Mücadele Bein Sports 2'den naklen yayınlanacak.

Maçın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...