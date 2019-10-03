Başakşehir Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
03 Ekim 2019, Perşembe
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Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Başakşehir Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa Ligi J Grubu 2. hafta maçında evinde Alman ekibi 'ı ağırlayacak. ekibi, gruptaki ilk maçında deplasmanda İtalyan ekibi Roma'ya 4-0'lık skorla mağlup olmuştu. Borussia Mönchengladbach ise sahasında Wolfsberger'e 4-0 yenildi. Peki, Başakşehir Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maça dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

, mücadelesiyle Avrupa kupalarındaki 22. maçına çıkacak. Turuncu-lacivertliler, geride kalan 21 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

OKAN BURUK İLK PEŞİNDE
Medipol Başakşehir'in teknik direktörü , Borussia Mönchengladbach mücadelesiyle Avrupa'daki 4. sınavını verecek.

Turuncu-lacivertli takımın başında daha önce ve Roma'ya karşı çıktığı 3 maçta da yenilgi yaşayan Buruk, Borussia Mönchengladbach karşısında ilk galibiyetini arayacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR TAM KADRO
Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach karşısına tam kadro çıkacak.

Turuncu-lacivertlilerde, isimleri listesine bildirilmeyen ve dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

BAŞAKŞEHİR BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 3 Ekim Perşembe günü (bugün) saat 19.55'te başlayacak Medipol Başakşehir-Borussia Mönchengladbach karşılaşmasını İngiliz hakem Stuart Attwell yönetecek. Mücadele Bein Sports 2'den naklen yayınlanacak.

Maçın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...

  1. 03.10.2019
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