Başakşehir Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2. hafta maçında evinde Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacak. İstanbul ekibi, gruptaki ilk maçında deplasmanda İtalyan ekibi Roma'ya 4-0'lık skorla mağlup olmuştu. Borussia Mönchengladbach ise sahasında Wolfsberger'e 4-0 yenildi. Peki, Başakşehir Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maça dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de...
Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach mücadelesiyle Avrupa kupalarındaki 22. maçına çıkacak. Turuncu-lacivertliler, geride kalan 21 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.
OKAN BURUK İLK PEŞİNDE
Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, Borussia Mönchengladbach mücadelesiyle Avrupa'daki 4. sınavını verecek.
Turuncu-lacivertli takımın başında daha önce Olympiakos ve Roma'ya karşı çıktığı 3 maçta da yenilgi yaşayan Buruk, Borussia Mönchengladbach karşısında ilk galibiyetini arayacak.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR TAM KADRO
Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach karşısına tam kadro çıkacak.
Turuncu-lacivertlilerde, isimleri UEFA listesine bildirilmeyen Gökhan İnler ve Kerim Frei dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
BAŞAKŞEHİR BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 3 Ekim Perşembe günü (bugün) saat 19.55'te başlayacak Medipol Başakşehir-Borussia Mönchengladbach karşılaşmasını İngiliz hakem Stuart Attwell yönetecek. Mücadele Bein Sports 2'den naklen yayınlanacak.
Maçın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...
- 03.10.2019
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Seri formayı garantiledi
Toplam 2
Yorum
tebrikler paris maçını kaybettik, seriyi, leminayı, andoneyi, falcaoyu nzonziyi kazandık. onları izlemek ayrı bir mutluluk. adamlar top cambazı çıktı.
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Seri formayı garantiledi
Toplam 2
Yorum
büyük şans hepsi harikaydı ama, özellikle falcao nzonzi seri lemina andone gibi yeni oyuncuların hepsi süper çıktı. gs için gerçekten büyük şans.
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Galatasaray'da Sofian Feghouli: Gruptan çıkmak istiyoruz
Toplam 2
Yorum
uzatın falco, lemna seri nzozi lindama, marco fequli belhnda marino nagtmo andone lines adem ömer babel in sözleşmelerinin uzatılmasını istiyoruz
Başakşehir Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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