Okan Buruk: Rahat bir galibiyet aldık sevinçliyiz
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor karşısında rahat bir galibiyet aldıklarını belirterek, sevinçli olduklarını söyledi.
Tam kadro olarak ilk defa geçen hafta oynadıklarını belirten Buruk, "Transferleri geç tamamladık. Özellikle savunma bölgesinde eksiklerimiz vardı. İki haftadır tam kadro çıkıyoruz. Son iki haftadaki oyun bizim çok daha diğer maçların üstünde. Sezon başından beri çok şanssızlık çektik. Hiçbir zaman tam kadro çıkamadık. Beşiktaş maçında da rahat kazanabilirdik. Bugünkü oyun güven verdi. Bu oyun Avrupa maçı öncesinde gösterge oldu. Şu an iyi durumdayız ve bu oyunu devam ettirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
Arda Turan'ın aleyhinde yapılan tezahüratların sorulması üzerine Okan Buruk, "Arda bu ülkenin önemli oyuncularından Eski günlerine dönmek için çok çalışıyor. Biz de Arda'dan yararlanmaya çalışıyoruz. Bu çıkan ufak tefek sesleri anlamıyorum" diye konuştu.
- 28.09.2019
-
Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
-
Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
-
Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
Okan Buruk: Rahat bir galibiyet aldık sevinçliyiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.