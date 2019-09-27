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27 Eylül 2019, Cuma
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Başakşehir-Rizespor | CANLI

'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan Medipol Başakşehir, 6. hafta açılış karşılaşmasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Mücadelenin CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...

'in 6. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20:30'da başlayacak ve beIN sports'tan canlı olarak yayınlanıyor.

Karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetiyor. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu, Süleyman Özay ve Cihan Ataş yapıyor. Maçın VAR hakemleri ise Hüseyin Göçek ve Kemal Yılmaz.

İLK 11'LER

Zorlu mücadele öncesi her iki takımın da ilk 11'i de belli oldu. İşte maçı ilk 11'leri:

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Edin Visça, Gulbrandsen, Aleksiç, Crivelli

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Dimitrios, Melnjak, Vetrih, Attamah, De Pauw, Samudio, Boldrin, Scepovic

  1. 27.09.2019
  2. Güncelleme: 27.09.2019 20:41
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