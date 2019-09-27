Başakşehir-Rizespor | CANLI

Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20:30'da başlayacak ve beIN sports'tan canlı olarak yayınlanıyor.

Karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetiyor. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu, Süleyman Özay ve Cihan Ataş yapıyor. Maçın VAR hakemleri ise Hüseyin Göçek ve Kemal Yılmaz.





İLK 11'LER

Zorlu mücadele öncesi her iki takımın da ilk 11'i de belli oldu. İşte Başakşehir-Rizespor maçı ilk 11'leri:

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Edin Visça, Gulbrandsen, Aleksiç, Crivelli

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Dimitrios, Melnjak, Vetrih, Attamah, De Pauw, Samudio, Boldrin, Scepovic