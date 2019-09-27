Başakşehir-Rizespor | CANLI
Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan Medipol Başakşehir, 6. hafta açılış karşılaşmasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Mücadelenin CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...
Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20:30'da başlayacak ve beIN sports'tan canlı olarak yayınlanıyor.
Karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetiyor. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu, Süleyman Özay ve Cihan Ataş yapıyor. Maçın VAR hakemleri ise Hüseyin Göçek ve Kemal Yılmaz.
İLK 11'LER
Zorlu mücadele öncesi her iki takımın da ilk 11'i de belli oldu. İşte Başakşehir-Rizespor maçı ilk 11'leri:
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Edin Visça, Gulbrandsen, Aleksiç, Crivelli
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Dimitrios, Melnjak, Vetrih, Attamah, De Pauw, Samudio, Boldrin, Scepovic
- 27.09.2019
- Güncelleme: 27.09.2019 20:41
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
Başakşehir-Rizespor | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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