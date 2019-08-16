Milan'dan Başakşehir'in genç yıldızına kanca
İtalyan devi Milan'ın Başakşehir'in genç futbolcusu Mert Çelik için nabız yokladığı ortaya çıktı. İddialara göre Milano temsilcisi, 19 yaşıdaki futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalya Serie A ekiplerinden Milan, transferde rotasını Türkiye'ye çevirdi. Calciomercato'da yer alan habere göre Milano temsilcisi, Medipol Başakşehir'in genç futbolcusu Mert Çelik için girişimlwew başladı.
Haberde Milan'ın oyuncuyu ocak ayından beri takip ettiği bilgisine yer verildi. Öte yandan Başakşehir'in genç yıldız adayı için 3-4 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep edeceği ifade edildi.
MERT ÇELİK KİMDİR?
Başakşehir ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki defans oyuncusu, kariyerine Galatasaray'ın altyapısında başladı. Buradan Başakşehir altyapısına geçen genç yıldız, İstanbul ekibinin 19 yaş altı takımında forma giyiyor.
- 16.08.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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