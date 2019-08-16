Milan'dan Başakşehir'in genç yıldızına kanca

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, transferde rotasını Türkiye'ye çevirdi. Calciomercato'da yer alan habere göre Milano temsilcisi, Medipol Başakşehir'in genç futbolcusu Mert Çelik için girişimlwew başladı.

Haberde Milan'ın oyuncuyu ocak ayından beri takip ettiği bilgisine yer verildi. Öte yandan Başakşehir'in genç yıldız adayı için 3-4 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep edeceği ifade edildi.

MERT ÇELİK KİMDİR?

Başakşehir ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki defans oyuncusu, kariyerine Galatasaray'ın altyapısında başladı. Buradan Başakşehir altyapısına geçen genç yıldız, İstanbul ekibinin 19 yaş altı takımında forma giyiyor.



