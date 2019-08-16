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16 Ağustos 2019, Cuma
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Milan'dan 'in genç yıldızına kanca

Milan'dan Başakşehir'in genç yıldızına kanca

İtalyan devi Milan'ın 'in genç futbolcusu için nabız yokladığı ortaya çıktı. İddialara göre Milano temsilcisi, 19 yaşıdaki futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, transferde rotasını 'ye çevirdi. Calciomercato'da yer alan habere göre Milano temsilcisi, Medipol 'in genç futbolcusu için girişimlwew başladı.

Haberde Milan'ın oyuncuyu ocak ayından beri takip ettiği bilgisine yer verildi. Öte yandan Başakşehir'in genç yıldız adayı için 3-4 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep edeceği ifade edildi.

MERT ÇELİK KİMDİR?

Başakşehir ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki defans oyuncusu, kariyerine 'ın altyapısında başladı. Buradan Başakşehir altyapısına geçen genç yıldız, ekibinin 19 yaş altı takımında forma giyiyor.


  1. 16.08.2019
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