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14 Ağustos 2019, Çarşamba
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Şehir veda etti

Şehir veda etti

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçta 1-0 yenildiği ’a rövanşta da yenilen , yoluna UEFA ’nde devam ed

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Yunan temsilcisi ile karşılaşan , evinde 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşını da 2-0 kaybedince Devler Ligi'ne veda etti. Temsilcimiz, 'ne grup aşamasından gidecek. Rakibi karşısında ilk yarıda etkili bir oyun ortaya koyan Başakşehir, çok net fırsatları kaçırdı. Özellikle Robinho'nun 36. dakikada karşı karşıya kaçırdığı pozisyon saç baş yoldurdu. Olympiakos kalecisi Jose Sa yaptığı kritik kurtarışlarla Yunan ekibine turu getirdi. Olympiakos'un gollerini 55'te Semedo ve 78'de penaltıdan F.Bahçeli eski yıldız Valbuena kaydetti.
  1. 14.8.2019
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