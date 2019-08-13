Tur zamanı
Şamopiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, 3. eleme turu rövanş maçında Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. 21.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak maçı, İskoç hakem Bobby Madden yönetecek.
BEŞ KRİTİK EKSİK
İlk maçı 1-0 kaybeden turuncu-lacivertlilerin, deplasmanda turu geçmesi için iki farklı ya da karşılıklı gollü en az tek farklı galip gelmesi gerekiyor. Cezalı İrfan ile Chedjou ve tedavileri süren Epureanu, Mahmut ile Gökhan maçta oynamayacak
OKAN BURUK'A 1 MAÇ CEZA
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında kırmızı kart gören Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk 1, Aurelien Chedjou ise 2 maç men cezası aldı. İki isim de maçın ardından kırmızı kartla cezalandırılmıştı.
- 13.8.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
Toplam 1
Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
Toplam 1
Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
Toplam 1
Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
Tur zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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