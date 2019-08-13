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13 Ağustos 2019, Salı
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Tur zamanı

Tur zamanı

Şamopiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz , 3. eleme turu rövanş maçında ile karşı karşıya gelecek. 21.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak maçı, İskoç hakem Bobby Madden yönetecek.

Şamopiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz , 3. eleme turu rövanş maçında ile karşı karşıya gelecek. 21.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak maçı, İskoç hakem Bobby Madden yönetecek.

BEŞ KRİTİK EKSİK
İlk maçı 1-0 kaybeden turuncu-lacivertlilerin, deplasmanda turu geçmesi için iki farklı ya da karşılıklı gollü en az tek farklı galip gelmesi gerekiyor. Cezalı İrfan ile Chedjou ve tedavileri süren Epureanu, Mahmut ile Gökhan maçta oynamayacak

OKAN BURUK'A 1 MAÇ CEZA
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında kırmızı kart gören Başakşehir'in teknik direktörü 1, ise 2 maç men cezası aldı. İki isim de maçın ardından kırmızı kartla cezalandırılmıştı.
  1. 13.8.2019
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