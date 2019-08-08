Başakşehir üzdü!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, evinde konuk ettiği Yunan temsilcisi Olympiakos'a 1-0 mağlup olurken tur şansını rövanş maçına bıraktı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada temsilcimiz, ilk yarıda yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince devre 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Bu bölümde özellikle İsrailli hakem Orel Grinfeld'in kararları çok tartışıldı. İlk 32 dakikada temsilcimizden dört isme çok basit sarı kartlar gösteren Grinfeld kararlarıyla turuncu-lacivertli futbolcuları kızdırdı.

İSRAİLLİ FACİASI

Konuk ekip Olympiakos, maçın 53. dakikasında Valbuena'nın ortasında Georgios Masouras'ın yaptığı kafa vuruşuyla bulduğu golle 1-0 öne geçti. Temsilcimizde İrfan Can Kahveci, maçın 80. dakikasında rakibine yaptığı tehlikeli müdahale sonucunda ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Başakşehir, 90+2'de ise Visca ile bir penaltıdan yararlanamadı. Rövanş 13 Ağustos Salı günü saat 21.30'da Atina'da oynanacak. Başakşehir, tur için Olympiakos'u 1-0 haricindeki skorlarla yenmek zorunda. 1-0 kazanırsa maç uzayacak.

MAHMUT SAKATLANDI

Temsilcimiz Başakşehir'de kaptan Mahmut Tekdemir, maçın 53. dakikasında sağ bileğinden sakatlandı. Acı içinde yerde kalan Mahmut maça devam edemedi. Bu arada Vieira, Gulbrandsen, Crivelli ve Azubuike Olympiakos önünde ilk kez Başakşehir forması giydi.

İÇERDE CHEDJOU VE BURUK'U DA ATTI! ?

Başakşehir'i dün gece resmen katleden İsrailli hakem Orel Grinfeld, katliamına soyunma odası koridorlarında da devam etti. Yunan ekibi Olympiakos'un 12'inci adamı gibi sahada yer alan rezil hakem Grinfield, koridorda kendisine itiraz ettikleri gerekçesiyle Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve stoper Chedjou'ya da kırmızı kart gösterdi.