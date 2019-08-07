Yen şu komşuyu! - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Haberleri Yen şu komşuyu!

Yen şu komşuyu!

Yen şu komşuyu!

Başakşehir, 3. eleme turu ilk karşılaşmasında ’u ağırlayacak. 13 Ağustos’taki rövanş öncesinde avantaj arayan temsilcimizde Epureanu dışında eksik yok

UEFA 3. eleme turu ilk maçında Başakşehir, 'u ağırlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak. Karşılaşmayı İsrail Futbol Federasyonu'ndan Orel Grinfeld yönetecek. Grinfeld'in yardımcılıklarını Roy Hassan ve Idan Yarkoni yapacak. Avrupa arenasındaki 19. maçına çıkacak turunculacivertliler, 18 karşılaşmada 3 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde etmişti.

BURUK'UN İLK HEYECANI
Son olarak geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda İngiliz ekibi Burnley karşısına çıkan Başakşehir, tarihinde ilk kez Olympiakos'la karşılaşacak. 'nın yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan da bugün ayrı bir heyecan yaşayacak. Yeni takımıyla ilk resmi maçına çıkacak 45 yaşındaki teknik adam, Avrupa'da da ilk defa boy gösterecek. Rövanşı 13 Ağustos'ta oynanacak karşılaşma öncesinde Moldovalı savunmacı Epureanu dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

PLAY-OFF'TA ZORLU RAKİP
Başakşehir, Olympiakos'a iki maç sonunda üstünlük kurması durumunda Krasnodar- Porto eşleşmesinin galibi ile Şampiyonlar Ligi vizesi almak kapışacak.
  1. 7.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yen şu komşuyu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN