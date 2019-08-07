Yen şu komşuyu!
Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşmasında Olympiakos’u ağırlayacak. 13 Ağustos’taki rövanş öncesinde avantaj arayan temsilcimizde Epureanu dışında eksik yok
BURUK'UN İLK HEYECANI
Son olarak geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda İngiliz ekibi Burnley karşısına çıkan Başakşehir, tarihinde ilk kez Olympiakos'la karşılaşacak. Abdullah Avcı'nın yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Okan Buruk da bugün ayrı bir heyecan yaşayacak. Yeni takımıyla ilk resmi maçına çıkacak 45 yaşındaki teknik adam, Avrupa'da da ilk defa boy gösterecek. Rövanşı 13 Ağustos'ta oynanacak karşılaşma öncesinde Moldovalı savunmacı Epureanu dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
PLAY-OFF'TA ZORLU RAKİP
Başakşehir, Olympiakos'a iki maç sonunda üstünlük kurması durumunda Krasnodar- Porto eşleşmesinin galibi ile Şampiyonlar Ligi vizesi almak kapışacak.
- 7.8.2019
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Victor Ruiz Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Toplam 1
Yorum
Cascan Sert karakterli bir oyuncu değil inşallah uyum sağlar. Avcı taktiğinde ısrar ederse,büyük hüsran yaşayacağız.Oyuncu yapısı uyumsuz.
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4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
Cascan Bu kadar sakatlık aşırı yüklenmeden mi ?Sağlık ekibi ile teknik heyet uyumlu çalışmıyor anlaşılan.Biran önce yeni transferler bitirilmeli.
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4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
cascan BJK Avcının sistemine uyumlu oyunculardan kurulu değil.Böyle giderse ligede hazırlık dönemi gibi başlayacağız.İki sistemi karıştırmalılar.
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