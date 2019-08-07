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07 Ağustos 2019, Çarşamba
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'e sakatlık şoku!

Medipol Başakşehir'e sakatlık şoku!

, 3. eleme turu ilk maçında sahasında ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ikinci yarısında Medipol Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu sakatlanarak oyundan alındı.

, 3. eleme turu ilk maçında yarın sahasında temsilcisi ile karşı karşıya geldi.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayan mücadelede İsrail Futbol Federasyonundan Orel Grinfeld düdük çaldı. İlk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlanan karşılaşmanın 58. dakikasında Başakşehir'in 31 yaşındaki tecrübeli orta sahası sakatlanarak yerini Azubuike'ye bıraktı.

Tecrübeli isim 58. dakikada Olympiakos'lu Podence ile girdiği mücadelede ters bir şekilde yere düştü ve ayak bileğinden sakatlanarak acı içinde oyundan alındı.

İŞTE O ANLAR...

  1. 07.08.2019
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