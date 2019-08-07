Medipol Başakşehir'e sakatlık şoku!

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya geldi.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayan mücadelede İsrail Futbol Federasyonundan Orel Grinfeld düdük çaldı. İlk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlanan karşılaşmanın 58. dakikasında Başakşehir'in 31 yaşındaki tecrübeli orta sahası Mahmut Tekdemir sakatlanarak yerini Azubuike'ye bıraktı.

Tecrübeli isim 58. dakikada Olympiakos'lu Podence ile girdiği mücadelede ters bir şekilde yere düştü ve ayak bileğinden sakatlanarak acı içinde oyundan alındı.

İŞTE O ANLAR...