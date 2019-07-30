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30 Temmuz 2019, Salı
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'in rakibi belli oldu

Medipol Başakşehir'in rakibi belli oldu

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanan rövanş maçlarının ardından 7 takım bir üst tura yükseldi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. ön eleme turu rövanşında 7 müsabaka yapıldı. Müsabakalar sonucunda temsilcimiz 'in rakibi de belli oldu.

Golsüz sona eren ilk maçın rövanşında Çekya'nın takımını 4-0 yenen Yunan ekibi Olympiakos, 'in 3. ön eleme turundaki rakibi oldu.

Olympiakos'un yanı sıra 'nden APOEL, Romanya'nın Cluj, İskoçya'nın Celtic, İsviçre'nin Basel, Hırvatistan'ın , Macaristan'ın Ferencvaros takımları tur atlamayı başardı.

İki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Olympiakos (Yunanistan) - Viktoria Plzen (Çekya): 0-0, 4-0

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Saburtalo (Gürcistan): 2-0, 3-0

Basel (İsviçre) - PSV Eindhoven (Hollanda): 2-3, 2-1

Valletta (Malta) - Ferencvaros (Macaristan): 1-3, 1-1

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Sutjeska (Karadağ): 1-0, 3-0

Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Cluj (Romanya): 0-1, 2-2

Nomme Kalju (Estonya) - Celtic (İskoçya): 0-5, 0-2

  1. 30.07.2019
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