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27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Doğanay ’de

Doğanay Başakşehir’de

, 'nin genç orta sahası 'ı sonraki satıştan pay karşılığında kadrosuna katıyor. 23 yaşındaki genç oyuncunun önümüzdeki günlerde resmi imzayı atacağı öğrenildi.

Yeniden yapılanma sürecindeki , 'nin genç orta sahası 'ı sonraki satıştan pay karşılığında kadrosuna katıyor. 23 yaşındaki genç oyuncunun önümüzdeki günlerde resmi imzayı atacağı öğrenildi. Geçtiğimiz sezonu Adanaspor'da kiralık geçiren Doğanay, 15 karşılaşmada 1 asist yapmıştı.
  1. 27.7.2019
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