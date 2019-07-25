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25 Temmuz 2019, Perşembe
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'e Fransız golcü

Medipol Başakşehir'e Fransız golcü

Geride bıraktığımız sezon ligi ikinci sırada tamamlayan , kadrosuna golcü takviyesi yapıyor. temsilcisi, Fransız forvet ile anlaştı.

, Fransız futbolcu 'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Turuncu-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, 1995 doğumlu forvet oyuncusu ile anlaşmaya varıldı.

Yarın 'a gelecek Enzo Crivelli'nin, sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Son olarak Fransa'da geçtiğimiz sezon ikinci lige düşen Caen'in formasını giyen Crivelli, Ligue 1'de çıktığı 33 maçta 6 gol attı.

  1. 25.07.2019
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