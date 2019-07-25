Medipol Başakşehir'e Fransız golcü
Geride bıraktığımız sezon ligi ikinci sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, kadrosuna golcü takviyesi yapıyor. İstanbul temsilcisi, Fransız forvet Enzo Crivelli ile anlaştı.
Medipol Başakşehir, Fransız futbolcu Enzo Crivelli'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Turuncu-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, 1995 doğumlu forvet oyuncusu ile anlaşmaya varıldı.
Yarın İstanbul'a gelecek Enzo Crivelli'nin, sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Son olarak Fransa'da geçtiğimiz sezon ikinci lige düşen Caen'in formasını giyen Crivelli, Ligue 1'de çıktığı 33 maçta 6 gol attı.
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baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
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