Medipol Başakşehir'den tarihi karar! Alparslan Erdem dönemi kapandı | Son dakika haberleri - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
23 Temmuz 2019, Salı
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'den tarihi karar! dönemi kapandı | haberleri

Medipol Başakşehir'den tarihi karar! Alparslan Erdem dönemi kapandı | Son dakika haberleri

'de bir dönem sona erdi... Tecrübeli futbolcusu ile yollar ayrıldı. haberine göre; turuncu-lacivertli kulüp, deneyimli savunma oyuncusu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Turuncu-lacivertli takımın kuruluş tarihi olan 2014'ten beri takımda forma giyen 30 yaşındaki oyuncu takımdan ayrıldı.

, kulübün kuruluşundan bu yana takımda yer alan defans oyuncusu ile yollarını ayırdı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki savunma oyuncusu için şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz kurulduğu günden bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Alparslan Erdem ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Hem profesyonel kişiliği hem de karakteriyle örnek bir sporcu olan Alparslan Erdem'e yapmış olduğu önemli katkılar ve vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Alparslan Erdem, yaşadığı sakatlıktan dolayı geçen sezon resmi maçlarda forma şansı bulamamıştı.

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  1. 23.07.2019
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