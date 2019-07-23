Başakşehir'e dişine göre rakip
Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi. Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in rakibi, Viktoria Plzen-Olympiakos maçının galibi oldu. Eşleşmede ilk maç 6-7 Ağustos'ta İstanbul'da oynanırken; rövanş ise 13 Ağustos'ta olacak.
Başakşehir önceki sezon Şampiyonlar Ligi elemelerinde Sevilla'ya elenirken; geçtiğimiz yıl ise UEFA 3. eleme turunda Burnley'i geçememişti
Okan Buruk iki stoper istiyor
Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Epureanu dışında eksikleri bulunmadığını hatırlatan tecrübeli hoca, "İki stoper alıp o bölgeye takviye yapmak istiyoruz. Bir de ön tarafa, gücümüzü artıracak bir isim düşünüyoruz. Çünkü çok yoğun bir maç trafiğine gireceğiz" dedi.
- 23.7.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Toplam 1
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eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
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