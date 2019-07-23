Başakşehir'e dişine göre rakip

Başakşehir önceki sezon Şampiyonlar Ligi elemelerinde Sevilla'ya elenirken; geçtiğimiz yıl ise UEFA 3. eleme turunda Burnley'i geçememişti



Okan Buruk iki stoper istiyor

Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Epureanu dışında eksikleri bulunmadığını hatırlatan tecrübeli hoca, "İki stoper alıp o bölgeye takviye yapmak istiyoruz. Bir de ön tarafa, gücümüzü artıracak bir isim düşünüyoruz. Çünkü çok yoğun bir maç trafiğine gireceğiz" dedi.