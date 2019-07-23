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23 Temmuz 2019, Salı
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'e dişine göre rakip

Başakşehir'e dişine göre rakip

Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi. Temsilcimiz Medipol 'in rakibi, Viktoria Plzen-Olympiakos maçının galibi oldu. Eşleşmede ilk maç 6-7 Ağustos'ta İstanbul'da oynanırken; rövanş ise 13 Ağustos'ta olacak.

önceki sezon Şampiyonlar Ligi elemelerinde Sevilla'ya elenirken; geçtiğimiz yıl ise UEFA 3. eleme turunda Burnley'i geçememişti

Okan Buruk iki stoper istiyor
Başakşehir teknik direktörü , transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Epureanu dışında eksikleri bulunmadığını hatırlatan tecrübeli hoca, "İki stoper alıp o bölgeye takviye yapmak istiyoruz. Bir de ön tarafa, gücümüzü artıracak bir isim düşünüyoruz. Çünkü çok yoğun bir maç trafiğine gireceğiz" dedi.

  1. 23.7.2019
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