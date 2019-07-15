Medipol Başakşehir transferde durmuyor! Son dakika haberleri...

Medipol Başakşehir, Bursaspor'un genç kalecisi Muhammed Şengezer'i transfer radarına aldı.

Bursaspor kulübü ile 1 yıl daha kontratı bulunan Muhammed Şengezer için Başakşehir'in yeşil beyazlılara 1.5 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.

GEÇEN SEZON NE YAPT?

1997 doğumlu 22 yaşındaki kaleci Muhammed Şengezer, Bursaspor'da forma giyiyor. Kulübü ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Muhammed Şengezer, geçtiğimiz sezon Bursaspor forması altında Süper Lig'de 9 karşılaşmada 810 dakika süre aldı.