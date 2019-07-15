Medipol Başakşehir transferde durmuyor! Son dakika haberleri...
İstanbul ekibi Medipol Başakşehir transferde hareketli saatler yaşıyor... Küme düşen Bursaspor'da yaprak dökümü sürerken genç kaleciye de Başakşehir kanca attı. Okan Buruk yönetimindeki turuncu mavililer, Bursaspor'un genç kalecisi Muhammed Şengezer'e talip oldu.
Medipol Başakşehir, Bursaspor'un genç kalecisi Muhammed Şengezer'i transfer radarına aldı.
Bursaspor kulübü ile 1 yıl daha kontratı bulunan Muhammed Şengezer için Başakşehir'in yeşil beyazlılara 1.5 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.
GEÇEN SEZON NE YAPT?
1997 doğumlu 22 yaşındaki kaleci Muhammed Şengezer, Bursaspor'da forma giyiyor. Kulübü ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Muhammed Şengezer, geçtiğimiz sezon Bursaspor forması altında Süper Lig'de 9 karşılaşmada 810 dakika süre aldı.
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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