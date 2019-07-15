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15 Temmuz 2019, Pazartesi
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transferde durmuyor! Son dakika haberleri...

Medipol Başakşehir transferde durmuyor! Son dakika haberleri...

ekibi transferde hareketli saatler yaşıyor... Küme düşen 'da yaprak dökümü sürerken genç kaleciye de Başakşehir kanca attı. yönetimindeki turuncu mavililer, Bursaspor'un genç kalecisi 'e talip oldu.

, 'un genç kalecisi 'i radarına aldı.

Bursaspor kulübü ile 1 yıl daha kontratı bulunan Muhammed Şengezer için Başakşehir'in yeşil beyazlılara 1.5 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.

GEÇEN SEZON NE YAPT?

1997 doğumlu 22 yaşındaki kaleci Muhammed Şengezer, Bursaspor'da forma giyiyor. Kulübü ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Muhammed Şengezer, geçtiğimiz sezon Bursaspor forması altında 'de 9 karşılaşmada 810 dakika süre aldı.

  1. 15.07.2019
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