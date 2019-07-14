Başakşehir 1-2 Ajax - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
14 Temmuz 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Haberleri Başakşehir 1-2 Ajax

Başakşehir 1-2 Ajax

Başakşehir 1-2 Ajax

, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Hollanda'nın güçlü ekiplerinden Ajax'a 2-1 mağlup oldu. Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen, mücadelenin 17. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

ve Ajax, Salzburg yakınlarındaki TSU Bramberg Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Hollanda ekibi maçta 28. dakikada Dolberg ile 1-0 öne geçti. Maçın 71. dakikasında, sonradan oyuna dahil edilen Ekkelenkamp'ın şutunda kaleci 'un çıkarmaya çalıştığı top üst direğe çarptıktan sonra karşılaşmanın hakemi topun çizgiyi geçtiğine karar verdi ve Ajax mücadelede 2-0 üstünlük yakaladı. Medipol Başakşehir'in tek golünü ise 76. dakikada attı.

Turuncu-lacivertli takımın 73. dakikada Edin Visca ile bir şutu da üst direkten döndü.

Medipol Başakşehir karşılaşmaya Mert Günok, Caicara, Chedjou, Clichy, Aziz Eraltay, , , Elia, Robinho, ve Gulbrandsen ilk 11'iyle başladı.

Ajax ise Varela, Veltman, Schuurs, Blind, Dest, Eiting, Marin, Van de Beek, Tadic, Promes ve Dolberg ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Yeni transfer Gulbrandsen sakatlandı

Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen, mücadelenin 17. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Bir pozisyonda ayağı kayan ve sol kasığında ağrı hisseden Gulbrandsen yerini Edin Visca'ya bıraktı.

İkinci yarı öncesi 5 değişiklik

İkinci yarının başında Medipol Başakşehir'de 5 oyuncu değişti. Gökhan İnler, Demba Ba, Robinho, İrfan Can Kahveci ve Elia kenara gelirken , Mahmut Tekdemir, Mossoro, Kerim Frei ve oyuna dahil oldu.

Teknik direktör Okan Buruk ilerleyen dakikalarda Mevlüt Erdinç, Uğur Uçar, Furkan Soyalp, Stefano Napoleoni ve Tunay Torun'a da şans verdi.

Avusturya'daki karşılaşmaya ilgi yoğun oldu. Saha etrafında Avusturyalı, Hollandalı ve Türk taraftarlar karşılaşmayı büyük bir heyecanla takip etti.

  1. 14.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başakşehir 1-2 Ajax haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN