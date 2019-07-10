Başakşehir'de Arda Turan takımla çalıştı
Medipol Başakşehir, Avusturya'nın Salzburg şehrindeki kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Kampın 3'üncü gününde akşam antrenmanına dinamik ısınmayla başlandı. 5'e 2 pas çalışmasının ardından geniş alanda taktik çalışma yapıldı.
Medipol Başakşehir, Avusturya'nın Salzburg şehrindeki kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Kampın 3'üncü gününde akşam antrenmanına dinamik ısınmayla başlandı. 5'e 2 pas çalışmasının ardından geniş alanda taktik çalışma yapıldı.
İzinli futbolcular Mahmut Tekdemir ve Joseph Attamah antrenmana katılmadı. Arda Turan idmanın tamamında takımla yer alırken, Alexandru Epureanu fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Turuncu lacivertliler, yarın saat 10.30'da bir antrenman gerçekleştirecek. 18.00'de ise kamptaki ilk hazırlık maçında USK Anif ile karşılaşacak.
- 11.07.2019
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
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