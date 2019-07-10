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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Başakşehir'de takımla çalıştı

Başakşehir'de Arda Turan takımla çalıştı

, 'nın Salzburg şehrindeki kampında hazırlıklarını sürdürüyor. Kampın 3'üncü gününde akşam antrenmanına dinamik ısınmayla başlandı. 5'e 2 pas çalışmasının ardından geniş alanda taktik çalışma yapıldı.

, 'nın Salzburg şehrindeki kampında hazırlıklarını sürdürüyor. Kampın 3'üncü gününde akşam antrenmanına dinamik ısınmayla başlandı. 5'e 2 pas çalışmasının ardından geniş alanda taktik çalışma yapıldı.

İzinli futbolcular Mahmut Tekdemir ve Joseph Attamah antrenmana katılmadı. idmanın tamamında takımla yer alırken, fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Turuncu lacivertliler, yarın saat 10.30'da bir antrenman gerçekleştirecek. 18.00'de ise kamptaki ilk hazırlık maçında USK Anif ile karşılaşacak.

  1. 11.07.2019
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