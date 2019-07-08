Medipol Başakşehir Avusturya'ya gitti

Avusturya'nın Salzburg kentinde 20 Temmuz'a kadar kamp yapacak teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, burada 4 hazırlık maçına çıkacak.

Medipol Başakşehir, 11 Temmuz'da USK Anif (Avusturya), 14 Temmuz'da Ajax (Hollanda), 17 Temmuz'da Borussia Mönchengladbach (Almanya) ve 20 Temmuz'da ise Fortuna Düsseldorf'la (Almanya) karşı karşıya gelecek.