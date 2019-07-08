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08 Temmuz 2019, Pazartesi
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'ya gitti

Medipol Başakşehir Avusturya'ya gitti

ekiplerinden , yeni sezon hazırlık çalışmaları kapsamında 'ya gitti. Burada 'a kadar kamp yapacak olan Başakşehir, 4 hazırlık maçına çıkacak.

'nın Salzburg kentinde 'a kadar kamp yapacak teknik direktör 'un öğrencileri, burada 4 hazırlık maçına çıkacak.

, 11 Temmuz'da USK Anif (Avusturya), 14 Temmuz'da Ajax (), 17 Temmuz'da () ve 20 Temmuz'da ise 'la (Almanya) karşı karşıya gelecek.

  1. 08.07.2019
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