Medipol Başakşehir Avusturya'ya gitti
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlık çalışmaları kapsamında Avusturya'ya gitti. Burada 20 Temmuz'a kadar kamp yapacak olan Başakşehir, 4 hazırlık maçına çıkacak.
Avusturya'nın Salzburg kentinde 20 Temmuz'a kadar kamp yapacak teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, burada 4 hazırlık maçına çıkacak.
Medipol Başakşehir, 11 Temmuz'da USK Anif (Avusturya), 14 Temmuz'da Ajax (Hollanda), 17 Temmuz'da Borussia Mönchengladbach (Almanya) ve 20 Temmuz'da ise Fortuna Düsseldorf'la (Almanya) karşı karşıya gelecek.
- 08.07.2019
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Yok artık Celta
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Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
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