Başakşehir'de altyapı Nedim Yiğit'e emanet
Galatasaray ve A Milli Takım'da Fatih Terim ile birlikte çalışan ve geçtiğimiz yıl sarı-kırmızılı kulüpten ayrılan Nedim Yiğit, Başakşehir'de altyapının başına getirildi.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde, akademi direktörlüğü görevine Nedim Yiğit getirildi.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Akademi Direktörlüğü görevine Nedim Yiğit getirilmiştir. Uzun yıllar Genç Milli Takımlar ve A Milli Takım'da da görev yapmış olan Nedim Yiğit'e ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Nedim Yiğit, daha önce Galatasaray Kulübünün altyapısında Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu olarak da görev yapmıştı.
ALTYAPIMIZ NEDİM YİĞİT'E EMANET |— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 4 Temmuz 2019
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- 04.07.2019
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