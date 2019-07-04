Başakşehir'de altyapı Nedim Yiğit'e emanet - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2019, Perşembe
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Başakşehir'de altyapı 'e emanet

Başakşehir'de altyapı Nedim Yiğit'e emanet

Galatasaray ve A 'da ile birlikte çalışan ve geçtiğimiz yıl sarı-kırmızılı kulüpten ayrılan , Başakşehir'de altyapının başına getirildi.

Futbol Kulübünde, akademi direktörlüğü görevine getirildi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, " Başakşehir Futbol Kulübü Akademi Direktörlüğü görevine Nedim Yiğit getirilmiştir. Uzun yıllar Genç Milli Takımlar ve A 'da da görev yapmış olan Nedim Yiğit'e ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Nedim Yiğit, daha önce Galatasaray Kulübünün altyapısında Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu olarak da görev yapmıştı.

  1. 04.07.2019
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