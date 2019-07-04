Awaziem Medipol Başakşehir'de!
Medipol Başakşehir Awaziem ile her konuda anlaşma sağladı.
- 04.07.2019
- Güncelleme: 04.07.2019 21:57
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
istanbullum bulunduğu ortamda saman alevi gibi parladı takım değiştirdiğinde hangi takıma giderse gitsin çok kısa zamanda sönecektir
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
cimbom3231 Mbaye Diagne de galatasaraya gol kralı olarak geldi ama maçlarda ne kadar saç baş yoldurttuğunu unutmayın. o kadarda ısrara gerek yok.
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
Ronaldinho sait Gomis daha iyi vedat muriç den
Awaziem Medipol Başakşehir'de! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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