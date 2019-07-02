Medipol Başakşehir'den Emre Belözoğlu için veda klibi - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
02 Temmuz 2019, Salı
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'den için veda klibi

Medipol Başakşehir'den Emre Belözoğlu için veda klibi

Geçen sezonu 'de geçiren milli futbolcu 'ye trasfer oldu. Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'ye olan Emre Belözoğlu için bir veda klibi yayınladı.

, 'ye olan için bir veda klibi yayınladı.

2015-2016 sezonunda Medipol Başakşehir'e transfer olan ve 4 sezon boyunca turuncu-lacivertli formayı giydikten sonra eski takımı Fenerbahçe'ye geri dönen Emre Belözoğlu için Medipol Başakşehir bir veda klibi yayınladı. "Her şey için teşekkürler. Unutmayalım ki ayrılıklar da sevdaya dahil... Hoşça kal Büyük Kaptan" ifadeleriyle sosyal medya üzerinden paylaşılan videoda, tecrübeli futbolcunun turuncu-lacivertli takımda oynadığı maçlardan görüntüler yer aldı.

  1. 02.07.2019
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