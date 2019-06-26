Viking golcü
Adebayor ve Bajic’i gönderen Başakşehir, Salzburg’un Norveçli milli golcüsü Gulbrandsen’le 3 yıllık imzayı attı.
Kadrosunda yeniden yapılanmaya giden Başakşehir, Adebayor, Bajic, Kudriashov, Emre Belözoğlu ve Serdar Taşçı'yla vedalaşırken, ilk transferini de Avusturya'dan gerçekleştirdi. Yeni teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren turuncu-lacivertliler, Salzburg'la kontratı biten Norveçli milli golcü Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık imza attı. Vikings temalı bir videoyla transferi duyurulan Gulbrandsen, geçen sezon 35 maçta 12 gol, 8 asistle oynadı.
MÜDAVİM İNDİRİMİ
Başakşehir Futbol Takımı'nın 2019-20 sezonu kombine kartları satışa çıktı. 300 ile 800 lira arasında satışa sunulan kombine kartları; 10 ve üzeri maça giden taraftarlar ile öğrencilere %50 elli indirimli olacak.
- 26.6.2019
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Emre Kılınç haber bekliyor
Toplam 1
Yorum
Seyit TUNÇYÜZ Geleceğin Messisi kesinlikle Transferi yapılmalı
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Ahmet Ağaoğlu: "Abdülkadir bul 25'i ben vereyim"
Toplam 3
Yorum
aliuttu aklı başında bir başkanımız var.teşekkürler ağaoğlu
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Napoli’nin ilk hedefi Eljif Elmas
Toplam 1
Yorum
ASD ELJİF ELMAS 15 MİLYON EDER Mİ YAA,NASIL FUTBOL GÖZLEMCİSİ BUNLAR.TAŞ ÇATLASIN 5 MİLYON DAHA FAZLA ETMEZ.ALANIN ELİNDE PATLAYACAK.SIRADAN TOP
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