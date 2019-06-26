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26 Haziran 2019, Çarşamba
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Viking golcü

Viking golcü

Adebayor ve ’i gönderen , ’un Norveçli milli golcüsü Gulbrandsen’le 3 yıllık imzayı attı.

Kadrosunda yeniden yapılanmaya giden , Adebayor, , Kudriashov, Emre Belözoğlu ve 'yla vedalaşırken, ilk transferini de 'dan gerçekleştirdi. Yeni teknik direktör 'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren turuncu-lacivertliler, 'la kontratı biten Norveçli milli golcü Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık imza attı. Vikings temalı bir videoyla transferi duyurulan Gulbrandsen, geçen sezon 35 maçta 12 gol, 8 asistle oynadı.

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  1. 26.6.2019
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