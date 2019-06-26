Viking golcü

Kadrosunda yeniden yapılanmaya giden Başakşehir, Adebayor, Bajic, Kudriashov, Emre Belözoğlu ve Serdar Taşçı'yla vedalaşırken, ilk transferini de Avusturya'dan gerçekleştirdi. Yeni teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren turuncu-lacivertliler, Salzburg'la kontratı biten Norveçli milli golcü Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık imza attı. Vikings temalı bir videoyla transferi duyurulan Gulbrandsen, geçen sezon 35 maçta 12 gol, 8 asistle oynadı.



MÜDAVİM İNDİRİMİ

Başakşehir Futbol Takımı'nın 2019-20 sezonu kombine kartları satışa çıktı. 300 ile 800 lira arasında satışa sunulan kombine kartları; 10 ve üzeri maça giden taraftarlar ile öğrencilere %50 elli indirimli olacak.