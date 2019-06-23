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23 Haziran 2019, Pazar
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Vedat Muric için Kerim ve para

Vedat Muric için Kerim ve para
Süper Lig'de dev bir takas gerçekleşebilir... Geçen sezon Rize formasıyla ligde 34 maçın tamamında oynayan ve 17 gol, 8 asistle devlerin radarına giren Vedat Muric için yeni bir iddia ortaya atıldı. Atmacalar geçen sezon 'den M. Haifa'ya kiralanan 'yı istedi. Turuncu-lacivertliler de bu isteğe karşılık yeni bir teklif sundu. Başakşehir 25'lik golcü için, "Kerim ve 3 milyon euro verelim, Muric'i alalım" dedi. Rizeli yöneticilerin 3 milyonluk teklifi düşük bulduğu ve fiyatın artmasını talep ettiği kaydedildi.

  1. 23.6.2019
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