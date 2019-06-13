Spor Toto Süper Lig'den haberler (12.06.2019)
Spor Toto Süper Lig ekipleri 2019-2020 sezonu için çalışmalarını sürdürüyor. Süper Lig ekiplerinden haberleri fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.
Spor Toto Süper Lig ekipleri 2019-2020 sezonu için çalışmalarını sürdürüyor. Süper Lig ekiplerinden haberleri fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.
HİKMET KARAMAN KAYSERİ'DE KALIYOR
Kayserispor ile prensipte anlaşan Teknik Direktör Hikmet Karaman, görevine devam etmek istiyor. Kayserispor yöneticisi Süleyman Akın, "Lig biter bitmez kendisi ile prensipte anlaştık. Kendisi Kayserispor'da olmaktan dolayı mutlu. Kendisi ile görüştüm. Şu an 2 takımdan teklif aldığını ifade etti. Ancak Kayserispor'a söz verdiği için gelen teklifleri değerlendirmiyor" dedi.
4 YABANCI KALDI
Kayserispor'da 4 yabancı futbolcu kaldı. Geçtiğimiz sezon 12 yabancı ile ligde mücadele veren Kayseri'de 8 yabancı futbolcu ile yollar ayrıldı. Sarı kırmızılılar, kiralık Mensah'la 3 yıllık imzaladı. Kaleci Lung, Kravets ve kiralıktan dönen Boldrin kalan yabancılar oldu.
KONYA'DA KULLUK TEKRAR BAŞKAN
Konyaspor'da Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştirildi. Genel Kurul'da mevcut başkan Hilmi Kulluk yeniden Konyaspor başkanlığına seçildi. Öte yandan yeşil-beyazlıların borcu da açıklandı. Konya'nın borcu 71 milyon TL olarak açıklandı. Kulübün alacaklarının ise 11 milyon TL olduğu belirtildi.
BOFFİN'İ BIRAKMIYOR
Antalya'da pek çok takımın transfer listesine giren Ruud Boffin, kırmızı-beyazlılarda devam edecek. Sözleşmesi bu sezon sona erecek olan 31 yaşındaki eldiven için gelen tekliflere olumsuz karşılık verildi. Boffin, geçen sezon 31 maçta ter dökerken, 8 karşılaşmada gol yemedi.
KASIMPAŞA'DA İKİ ADAY FAVORİ
Mustafa Denizli'nin istifasıyla boşalan teknik direktörlük için arayışlarını sürdüren Kasımpaşa, tercih yapmaya hazırlanıyor. Paşa'nın, Bayram Bektaş ve eski hocası Kemal Özdeş arasında kaldığı ve önümüzdeki günlerde seçimini netleştireceği öğrenildi.
GENÇLER'DE HOCA ÇIKMAZI
Gençlerbirliği, teknik direktör konusunda sonuca varamadı. İbrahim Üzülmez'le yolları ayırdıktan sonra arayıştaki kırmızı-siyahlılar, eski çalıştırıcısı Mehmet Özdilek'le görüşürken, somut adım atamadı. Yine eski hocası Metin Diyadin de görüşülen isimler arasında.
FERNANDES'İN MENAJERİNDEN MÜJDE
Göztepe'nin, Rusya'da Lokomotiv Moskova'yla kontratı bitecek olan Portekizli yıldız Manuel Fernandes'le ilgilenmesi camiada büyük heyecan yarattı. 33 yaşındaki maestronun Türkiye yetkisini elinde bulunduran menajer Tamer Özçam, Göztepe'nin çok büyük marka ve kulüp olduğunu vurgulayıp, "Şartlar oluşursa sarı-kırmızılı formayı severek giyer. Göztepeli taraftarlar Fernandes'i sosyal medyadan mesaj yağmuruna tutmuş. Açıkçası bu kadar yoğun ilgiye sevindi ve de şaşırdı" diye konuştu.
SERGEN YALÇIN İMZALIYOR
Yeni Malatya, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'la imzaları bugün atıyor. Yalçın'la bugün imza atacaklarını açıklayan yönetici Erdal Gündüz, yeni sezonda 3 kulvarda birden mücadele edilecek olmasından dolayı alternatifli bir kadro kuracaklarını ve Sergen Yalçın'ın sunduğu listedeki isimlerle görüşmelere başladıklarını belirtti. Gündüz ayrıca, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 ön eleme oynayacaklarına dikkati çekerek, gruplara kalmak istediklerini vurguladı.
- 13.6.2019
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Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın
Toplam 1
Yorum
Yasama GS transferi yapmayı öğrenemedi. Gereksiz adamlara gereksiz paralar veriyor. Umut Meraş'ı geçen yıl almadılar şimdi 10 katına alamıyorlar.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
BİR GALATASARAYLI ALİ 1.4 MİLYAR TL DİĞER RAKİPLERE BAKTIĞIMIZ DA İYİ BİR MEVLA FENER VE BJK NIN ORTALAMA 5-6 MİLYAR TL BORCLARI VAR. 2 YILA 1.4 MİLYARDA KALMAZ.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
MEHTER GS GERİ GELİYOR BU ADAMI ALACAĞINA MELO YU ALSIN GS DAHA İYİ VE DAHA FAYDALI OLUR. NE İŞ YAPAR BU 31 YAŞINDAKİ DEDE
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