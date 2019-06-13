Okan Buruk Muriç’i istiyor
Başakşehir'in yeni teknik direktörü Okan Buruk'un, Demba Ba'yı düşünmediği, eski öğrencisi Vedat Muriç'i ise ısrarla istediği öğrenildi.
Başakşehir'in yeni teknik direktörü Okan Buruk'un, Demba Ba'yı düşünmediği, eski öğrencisi Vedat Muriç'i ise ısrarla istediği öğrenildi. 25 yaşındaki Kosovalı golcünün transferi için Başakşehir'in dışında, G.Saray, F.Bahçe ve Toulouse'un da devrede olduğu biliniyor. Karadeniz ekibinde ligin ikinci yarısında sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken Muriç'in de eski hocası Okan Buruk'a kapıları kapatmadığı ancak kulübüyle bonservis konusunda anlaşılması durumunda turuncu-lacivertlilerle görüşmeye hazır olduğu öğrenildi.
ŞEHİR'DE REVİZYON
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, transfer çalışmaları hakkında bilgi verip, yeni sezon öncesi takımda geniş çaplı revizyona gideceklerini söyledi. Emmanuel Adebayor, Serdar Taşçı ve Riad Bajic'le yeni sezonda devam etmeyeceklerini bildiren Gümüşdağ, yıldız transferi yapacaklarını da müjdeledi.
- 13.6.2019
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Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın
Toplam 1
Yorum
Yasama GS transferi yapmayı öğrenemedi. Gereksiz adamlara gereksiz paralar veriyor. Umut Meraş'ı geçen yıl almadılar şimdi 10 katına alamıyorlar.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
BİR GALATASARAYLI ALİ 1.4 MİLYAR TL DİĞER RAKİPLERE BAKTIĞIMIZ DA İYİ BİR MEVLA FENER VE BJK NIN ORTALAMA 5-6 MİLYAR TL BORCLARI VAR. 2 YILA 1.4 MİLYARDA KALMAZ.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
MEHTER GS GERİ GELİYOR BU ADAMI ALACAĞINA MELO YU ALSIN GS DAHA İYİ VE DAHA FAYDALI OLUR. NE İŞ YAPAR BU 31 YAŞINDAKİ DEDE
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