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13 Haziran 2019, Perşembe
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Muriç’i istiyor

Okan Buruk Muriç’i istiyor

'in yeni 'un, 'yı düşünmediği, eski öğrencisi 'i ise ısrarla istediği öğrenildi.

'in yeni 'un, 'yı düşünmediği, eski öğrencisi 'i ise ısrarla istediği öğrenildi. 25 yaşındaki Kosovalı golcünün transferi için Başakşehir'in dışında, G.Saray, F.Bahçe ve Toulouse'un da devrede olduğu biliniyor. ekibinde ligin ikinci yarısında sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken Muriç'in de eski hocası Okan Buruk'a kapıları kapatmadığı ancak kulübüyle bonservis konusunda anlaşılması durumunda turuncu-lacivertlilerle görüşmeye hazır olduğu öğrenildi.

ŞEHİR'DE REVİZYON
Başakşehir Başkanı , çalışmaları hakkında bilgi verip, öncesi takımda geniş çaplı revizyona gideceklerini söyledi. , ve Riad Bajic'le yeni sezonda devam etmeyeceklerini bildiren Gümüşdağ, yıldız transferi yapacaklarını da müjdeledi.

  1. 13.6.2019
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