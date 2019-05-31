Başakşehir'de Okan Buruk Dönemi

Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Başakşehir, Abdullah Avcı'nın yerine gelecek ismi belirledi. Turuncu-lacivertliler, önceki gün Rize'den ayrılan Okan Buruk'la el sıkıştı. Gün içinde Abdullah Avcı'yla yollarını ayırdığını resmi olarak duyuran Başakşehir, vakit kaybetmeden yeni teknik direktörünü de açıklamaya hazırlanıyor. Ligin ikinci devresinde Rizespor'da sergilediği müthiş performansla dikkatleri üzerine çeken Okan Buruk'un, İstanbul ekibine imza atması an meselesi. Buruk'un menajeri yaptığı açıklamada Başakşehir'le anlaştıklarını bildirdi.

AVCI'NIN, 11 SEZONLUK KARİYERİ

Abdullah Avcı, Başakşehir'in başında iki dönemde yaklaşık 10,5 sezon görev yaptı. Söz konusu süreçte 431 resmi maça çıktı. Avcı, ilk döneminde Spor Toto Süper Lig'de 146, 2. döneminde de 170 olmak üzere toplam 316 maçta görev aldı. Bu maçlarda 148 galibiyet elde eden Avcı'nın takımı, 82 beraberlik alırken, 86 mücadelede sahadan yenilgiyle ayrıldı.