Başakşehir'de Okan Buruk Dönemi – Fotomaç – 31 Mayıs 2019
31 Mayıs 2019, Cuma
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'de Dönemi

Başakşehir'de Okan Buruk Dönemi

, ’nın yerine Spor Toto ekibi Çaykur Rizespor’dan ayrılan ’la anlaştı. Okan Buruk'un, ekibine imza atması an meselesi.

Süper Lig'i ikinci sırada bitiren , 'nın yerine gelecek ismi belirledi. Turuncu-lacivertliler, önceki gün 'den ayrılan 'la el sıkıştı. Gün içinde Abdullah Avcı'yla yollarını ayırdığını resmi olarak duyuran Başakşehir, vakit kaybetmeden yeni teknik direktörünü de açıklamaya hazırlanıyor. Ligin ikinci devresinde Rizespor'da sergilediği müthiş performansla dikkatleri üzerine çeken Okan Buruk'un, ekibine imza atması an meselesi. Buruk'un menajeri yaptığı açıklamada Başakşehir'le anlaştıklarını bildirdi.

AVCI'NIN, 11 SEZONLUK KARİYERİ
Abdullah Avcı, Başakşehir'in başında iki dönemde yaklaşık 10,5 sezon görev yaptı. Söz konusu süreçte 431 resmi maça çıktı. Avcı, ilk döneminde Spor Toto 'de 146, 2. döneminde de 170 olmak üzere toplam 316 maçta görev aldı. Bu maçlarda 148 galibiyet elde eden Avcı'nın takımı, 82 beraberlik alırken, 86 mücadelede sahadan yenilgiyle ayrıldı.

  1. 31.5.2019
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