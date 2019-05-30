Vedat Muriqi için Başakşehir devreye girdi

A Spor canlı yayınına katılan Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Vedat Muriqi ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, transfer gündemini meşgul eden Çaykur Rizespor'un golcü oyuncusu için Medipol Başakşehir'in devreye girdiğini söyledi.