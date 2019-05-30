Vedat Muriqi için Başakşehir devreye girdi
A Spor canlı yayınına bağlanan Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Vedat Muriqi için Medipol Başakşehir'in de devreye girdiğini açıkladı.
A Spor canlı yayınına katılan Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Vedat Muriqi ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, transfer gündemini meşgul eden Çaykur Rizespor'un golcü oyuncusu için Medipol Başakşehir'in devreye girdiğini söyledi.
- 30.05.2019
- Güncelleme: 30.05.2019 15:37
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Salih Uçan beklemede
Toplam 1
Yorum
izzet kalsın yerinde
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Ve Abdülkadir Ömür açıklandı! 15 milyon euro karşılığında... Son dakika transfer haberleri...
Toplam 1
Yorum
Tarzan rıkı Bence çok az avrupanın başka takımlarında olsaydı 60 milyondan aşağı gitmezdi neden böyle oluyor acaba?
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Abdullah Avcı Beşiktaş'ta!
Toplam 3
Yorum
Sergen Guti Umarım doğru değil abdullah avcı büyük takım çalıştıracak kapasitede değil ikinci yarı kalmaz gider. bu yazdıklarımı not edin
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