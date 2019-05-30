Vedat Muriqi için Başakşehir devreye girdi
30 Mayıs 2019, Perşembe
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için Başakşehir devreye girdi

Vedat Muriqi için Başakşehir devreye girdi

A Spor canlı yayınına bağlanan Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, 'nin transfer gündeminde olan için 'in de devreye girdiğini açıkladı.

A Spor canlı yayınına katılan Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, 'ye transfer olacağı iddia edilen ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, transfer gündemini meşgul eden 'un golcü oyuncusu için 'in devreye girdiğini söyledi.

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  1. 30.05.2019
  2. Güncelleme: 30.05.2019 15:37
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