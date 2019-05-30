Başakşehir’e piyango vurdu – Fotomaç – 30 Mayıs 2019
30 Mayıs 2019, Perşembe
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’e piyango vurdu

Başakşehir’e piyango vurdu

'nin 'ni kazanması 'i ikinci bitiren Medipol 'in işine yaradı.

'nin 'ni kazanması 'i ikinci bitiren Medipol 'in işine yaradı. Chelsea'nin şampiyonluğu sayesinde Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turu yerine 3. ön eleme turundan itibaren başlayacak. Başakşehir için bunun başka bir anlamı daha var. Turunculacivertliler böylece Avrupa Ligi gruplarını da garantilemiş oldu. LASK Linz de Başakşehir gibi sezonu daha geç açma fırsatı yakaladı. ise Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılacak.

  1. 30.5.2019
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