Başakşehir’e piyango vurdu
Chelsea'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanması Süper Lig'i ikinci bitiren Medipol Başakşehir'in işine yaradı.
Chelsea'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanması Süper Lig'i ikinci bitiren Medipol Başakşehir'in işine yaradı. Chelsea'nin şampiyonluğu sayesinde Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turu yerine 3. ön eleme turundan itibaren başlayacak. Başakşehir için bunun başka bir anlamı daha var. Turunculacivertliler böylece Avrupa Ligi gruplarını da garantilemiş oldu. LASK Linz de Başakşehir gibi sezonu daha geç açma fırsatı yakaladı. Lyon ise Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılacak.
- 30.5.2019
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İşte öle Volkan demireli takımda tutarsan sana yuhh emre
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Umut kalacak
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karadeniz81 bide indirime gitmese bari
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