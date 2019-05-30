Başakşehir'de Okan Buruk dönemi!
Medipol Başakşehir, Beşiktaş'la anlaşan teknik direktör Abdullah Avcı'nın yerini, Çaykur Rizespor ile yollarını ayıran Okan Buruk ile doldurdu. İstanbul ekibi ayrıca Abdullah Avcı ile ilgili açıklamada bulundu. Başakşehir'in resmi sitesinden yapılan açıklamada "Abdullah Avcı ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayırdık. Başarılar diliyoruz" denildi...
Spor Toto Süper Lig'i Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bitiren Medipol Başakşehir'de değişim rüzgarları esiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşmasının ardından, turuncu-lacivertliler teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getirdi. Başakşehir, Çaykur Rizespor ile yollarını ayıran Buruk ile prensip anlaşmasına vardı.
BAŞAKŞEHİR'DEN AVCI AÇIKLAMASI
Medipol Başakşehir Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrıldığını açıkladı. Bugün öğlen saatlerinde Başkan Göksel Gümüşdağ ve Abdullah Avcı bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda karşılıklı olarak yolların ayrılması kararı çıktı.
Görüşmenin ardından turuncu-lacivertli ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü kurulduğu günden bu yana takımımızın teknik direktörlüğünü yapan, başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ'ın 13 yıllık yol arkadaşı ve değerli dostu Abdullah Avcı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, kendisinin isteği doğrultusunda karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Futbolun bilimsel yanına önem veren, karakteri ve duruşuyla Türk futbolu için örnek bir profil olan Abdullah Avcı ile uzun yıllardır süren birlikteliğimiz, bugün itibariyle sona ermiş bulunmaktadır. Kulübümüzün gelişme ve büyüme sürecinde verdiği tüm emekler için Abdullah Avcı'ya teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullanıldı.
Tecrübeli teknik adamın kısa süre içerisinde Beşiktaş ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.,
BAŞAKŞEHİR'DEN AVCI'YA VEDA KLİBİ
ABDULLAH AVCI BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMA YAPMADI
Medipol Başakşehir Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrıldığını açıkladı. Bugün öğlen saatlerinde Başkan Göksel Gümüşdağ ve Abdullah Avcı bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda karşılıklı olarak yolların ayrılması kararı çıktı. Yaklaşık 4 saat süren görüşmenin ardından Başakşehir kulübü yazılı açıklama yaparken, Avcı ise basın mensuplarına açıklama yapmadan ayrıldı. Aracına binerek giden Abdullah Avcı'yı yöneticilerden Mustafa Eröğüt uğurladı.
- 30.05.2019
- Güncelleme: 30.05.2019 16:09
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Toplam 1
Yorum
izzet kalsın yerinde
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Ve Abdülkadir Ömür açıklandı! 15 milyon euro karşılığında... Son dakika transfer haberleri...
Toplam 1
Yorum
Tarzan rıkı Bence çok az avrupanın başka takımlarında olsaydı 60 milyondan aşağı gitmezdi neden böyle oluyor acaba?
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Abdullah Avcı Beşiktaş'ta!
Toplam 3
Yorum
Sergen Guti Umarım doğru değil abdullah avcı büyük takım çalıştıracak kapasitede değil ikinci yarı kalmaz gider. bu yazdıklarımı not edin
Başakşehir'de Okan Buruk dönemi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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