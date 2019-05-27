Başakşehir'in yeni hocası Stramaccioni olabilir
Medipol Başakşehir'de takımdan ayrılacağı iddia edilen teknik direktör Abdullah Avcı'nın yerine sürpriz bir isim gündeme geldi. İtalyan basınında yer alan bir habere göre Andrea Stramaccioni, yarın İstanbul ekibiyle görüşmek için Türkiye'ye gelecek. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Süper Lig'de bu sezon uzun süre şampiyonluğu kovalayan ancak Galatasaray'a mağlup olarak ligi ikinci sırada tamamlayan Medipol Başakşehir için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Mevcut teknik direktör Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a gitme ihtimali bulunan İstanbul temsilcisinin Rumen teknik adam Andrea Stramaccioni ile görüştüğü ifade edildi. Tuttomercato'da yer alan haberde Rumen çalıştırıcının yarın Türkiye'de gelerek transfer görüşmesinde bulunacağı bilgisine de yer verildi.
Stramaccioni'nin İran ekibi İstiklal'den de teklif aldığını bildiren site Başakşehir'in bir adım önde olduğunu vurguladı.
STRAMACCIONI KİMDİR?
43 yaşındaki İtalyan teknik adam, antrenörlük kariyerine Roma altyapısında başladı. Stramaccioni kariyerinde Inter ve Panathinaikos gibi takımlarda çalıştı. Genç teknik direktör, son olarak Çekya takımlarından Sparta Prag'da görev aldı.
BAŞAKŞEHİR'DEN 'AVCI' YALANLAMASI
Öte yandan Medipol Başakşehir resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayarak, Abdullah Avcı için kulübe herhangi bir temasta bulunulmadığını bildirdi.
- 27.05.2019
- Güncelleme: 27.05.2019 15:45
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Yorum
destekliyoruz... kimse akıl vermesin eleştirmesin, yönetim ve teknik ekip mucizeler ortaya koyuyor..
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Yusuf Yazıcı: "Başarı dolu bir gelecek"
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baksoy İyi ki bizim takımın altyapıdan gelen cengaverlerinden birisin ? Üzerine koyarak yola devam seneye daha iyi olacağız inşallah ?
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Cepler şenlendi
Toplam 2
Yorum
toretto-061 Başkanım saygılar sizin akıllı dik duruşlu başkanı zor buluruz ALLAH RAZI OLSUN sayın başkanım sizden başarılarımızın devamını diliyorum.
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