Başakşehir'in yeni hocası Stramaccioni olabilir

Süper Lig'de bu sezon uzun süre şampiyonluğu kovalayan ancak Galatasaray'a mağlup olarak ligi ikinci sırada tamamlayan Medipol Başakşehir için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Mevcut teknik direktör Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a gitme ihtimali bulunan İstanbul temsilcisinin Rumen teknik adam Andrea Stramaccioni ile görüştüğü ifade edildi. Tuttomercato'da yer alan haberde Rumen çalıştırıcının yarın Türkiye'de gelerek transfer görüşmesinde bulunacağı bilgisine de yer verildi.

Stramaccioni'nin İran ekibi İstiklal'den de teklif aldığını bildiren site Başakşehir'in bir adım önde olduğunu vurguladı.

STRAMACCIONI KİMDİR?

43 yaşındaki İtalyan teknik adam, antrenörlük kariyerine Roma altyapısında başladı. Stramaccioni kariyerinde Inter ve Panathinaikos gibi takımlarda çalıştı. Genç teknik direktör, son olarak Çekya takımlarından Sparta Prag'da görev aldı.

BAŞAKŞEHİR'DEN 'AVCI' YALANLAMASI

Öte yandan Medipol Başakşehir resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayarak, Abdullah Avcı için kulübe herhangi bir temasta bulunulmadığını bildirdi.



