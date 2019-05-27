İtalyan basını açıkladı: Başakşehir'in yeni hocası Stramaccioni olabilir
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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Başakşehir'in yeni hocası Stramaccioni olabilir

Başakşehir'in yeni hocası Stramaccioni olabilir

'de takımdan ayrılacağı iddia edilen teknik direktör 'nın yerine sürpriz bir isim gündeme geldi. İtalyan basınında yer alan bir habere göre , yarın ekibiyle görüşmek için Türkiye'ye gelecek. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Süper Lig'de bu sezon uzun süre şampiyonluğu kovalayan ancak Galatasaray'a mağlup olarak ligi ikinci sırada tamamlayan için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Mevcut teknik direktör 'nın 'a gitme ihtimali bulunan temsilcisinin Rumen teknik adam ile görüştüğü ifade edildi. Tuttomercato'da yer alan haberde Rumen çalıştırıcının yarın Türkiye'de gelerek transfer görüşmesinde bulunacağı bilgisine de yer verildi.

Stramaccioni'nin ekibi İstiklal'den de teklif aldığını bildiren site Başakşehir'in bir adım önde olduğunu vurguladı.

STRAMACCIONI KİMDİR?

43 yaşındaki İtalyan teknik adam, antrenörlük kariyerine Roma altyapısında başladı. Stramaccioni kariyerinde Inter ve Panathinaikos gibi takımlarda çalıştı. Genç teknik direktör, son olarak Çekya takımlarından Sparta Prag'da görev aldı.

BAŞAKŞEHİR'DEN 'AVCI' YALANLAMASI

Öte yandan Medipol Başakşehir resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayarak, Abdullah Avcı için kulübe herhangi bir temasta bulunulmadığını bildirdi.


  1. 27.05.2019
  2. Güncelleme: 27.05.2019 15:45
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